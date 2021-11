Primaire présidentielle LR : Eric Doligé apporte son soutien à Xavier Bertrand

Eric Doligé, président d'honneur du parti Les Républicains dans le Loiret, a décidé de soutenir Xavier Bertrand dans la primaire LR pour l'élection présidentielle. "Il est le plus à même de battre Emmanuel Macron", estime l'ancien parlementaire et ancien président du Département.

A 78 ans, Eric Doligé n'a plus de mandat d'élu - il l'a été pendant 34 ans (entre 1983 et 2017), en tant que maire de Meung-sur-Loire, député, sénateur ou président du conseil départemental du Loiret. Mais il est toujours membre du Haut conseil des finances publiques et président d'honneur de la fédération du Loiret au sein du parti Les Républicains. A quelques heures du 3ème débat qui opposera ce dimanche soir les 5 prétendants à l'investiture LR (Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse) Eric Doligé annonce sur France Bleu Orléans qu'il apporte son soutien à Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Entretien.

Pourquoi choisissez-vous de voter Xavier Bertrand lors de cette primaire ?

Parce que je pense qu'il est le plus à même de battre Emmanuel Macron, qui nous a emmené dans une situation délicate pour la France, dans beaucoup de domaines. Xavier Bertrand a de l'expérience et surtout il a la connaissance du terrain : la connaissance à la fois des territoires et des citoyens, ce qui manque cruellement aujourd'hui à Emmanuel Macron. Xavier Bertrand est vraiment parti de la base, il était assureur, il a fait un cheminement remarquable jusqu'à ses fonctions actuelles, les autres candidats LR n'ont pas un tel bagage, en tout cas si fort. Et je crois qu'il est capable d'aller jusqu'au bout de ses idées.

En cela, vous affichez une préférence différente de celle de la plupart des élus LR dans le Loiret...

Disons que dans la fédération, Orléans soutient fortement Michel Barnier, mais Montargis penche clairement pour Xavier Bertrand... Bon, Michel Barnier a des attaches à la Ferté St-Aubin, ceci explique peut-être cela. Mais il est un peu plus un homme du passé, je considère que Xavier Bertrand répond mieux aux attentes actuelles des Français. Surtout, encore une fois, je regarde d'abord qui est en capacité de battre Emmanuel Macron, et à mes yeux, c'est Xavier Bertrand. Il ne faut pas perdre de vue que l'enjeu, ce n'est pas seulement de gagner la primaire, c'est surtout la suite...

Vous pardonnez donc à Xavier Bertrand d'avoir quitté le parti, en décembre 2017, alors que Michel Barnier, lui, est resté fidèle aux LR.

Xavier Bertrand n'est pas le seul à avoir quitté le parti à un moment donné, parce qu'il n'était plus en accord : c'est ce qu'a fait Valérie Pécresse, mais c'est aussi ce qu'on fait de nombreux militants ! Le parti a eu jusqu'à 300 000 adhérents, dont 2 000 dans le Loiret, on en est très loin aujourd'hui (150 000 au niveau national, 800 dans le Loiret). S'il y a eu ces départs, c'est parce qu'il y avait des déceptions par rapport à ce qu'il se passait au sein du parti : le manque de volonté, de résultats, de combattivité, le flou dans les contenus, les querelles d'égo. On peut comprendre cela. On peut aussi comprendre qu'on revienne, lorsqu'il y a la promesse que cela va mieux fonctionner.

Vous estimez donc qu'il y a une dynamique, actuellement, en faveur de la droite ?

Oui, il y a même une double dynamique. Il y a d'abord des militants qui ont été au RPR ou à l'UMP et qui ont été tentés par Emmanuel Macron : ils s'aperçoivent aujourd'hui que plus rien ne fonctionne, en matière de justice, de sécurité, de pouvoir d'achat, de régulation de l'immigration, de maîtrise de la dette, etc. Ces gens-là retournent au bercail et s'intéressent de nouveau à nos idées, c'est une vraie dynamique anti-Macron. Et puis il y a la dynamique liée au mécanisme de la primaire : c'est un peu comme le pass sanitaire qui a incité les gens à se faire vacciner, la perspective du congrès a incité certains à adhérer.

Près de 150 000 personnes pourront effectivement participer au vote pour cette primaire, alors qu'il n'y avait que 79 000 adhérents LR en septembre : ce flux d'adhésion correspond-il à des anti-Macron, comme vous dites, ou à des pro-Bertrand ?

Anti-Macron, sûr ; pro-Bertrand, on le saura le 4 décembre, lors du congrès ! Mais je l'espère, et on peut penser que oui, il y a parmi les nouveaux adhérents des gens qui sont dans le même état d'esprit que Bertrand et Pécresse qui ont dit "Je quitte le parti, parce que ça devient insupportable, mais je garde mes idées et je reviendrai quand elles seront audibles" : on y est. Il est clair que si seul le noyau de militants qui étaient restés chez les LR avait voté, cela aurait donné un gros avantage à Michel Barnier. Là, avec un tel flux d'adhésions, le jeu est beaucoup plus ouvert.

On en est au troisième débat : pensez-vous que cette primaire ira bien sans accroc, jusqu'au bout, jusqu'au 4 décembre ?

Je vais vous dire : j'ai hésité à regarder le premier débat. Parce que je craignais que ce ne soit le retour des piques insupportables, des mots sans retour, de l'agressivité - comme ce fut trop souvent le cas lors de la primaire de la droite en 2016. Et là, vraiment, j'ai été agréablement surpris. Tout le monde a compris qu'il ne fallait pas répéter les erreurs d'il y a 5 ans. Mon espoir, c'est que celui ou celle qui remportera la primaire formera une vraie équipe avec les 4 autres : chacun démontrera alors qu'il n'était pas là pour des ambitions personnelles mais pour travailler pour la France. Je suis persuadé que cela aura alors un effet d'entraînement très fort.