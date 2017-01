Primaires de la gauche : 107 bureaux en Drôme Ardèche

Il y aura 37 bureaux de vote en Ardèche et 70 dans la Drôme pour désigner le candidat d'une partie de la gauche à la présidentielle. Premier débat ce jeudi.

Les fédérations du parti socialiste de Drôme et d'Ardèche sont prêtes pour accueillir un maximum de votants. Le comité d'organisation table sur deux millions.

La Belle Alliance Populaire rassemble des candidats du Parti Socialiste, du Front Démocrate, du Parti Radical de Gauche et du Parti des Écologistes

Au premier tour le 22 Janvier, vous pourrez choisir entre sept candidats : Manuel Valls, Benoit Hamon, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon pour le PS, Sylvia Pinel pour le Parti Radical de Gauche, François de Rugy pour le Parti Ecologiste et Jean-Luc Benhamias pour le Front Démocrate. Les fédérations de Drôme et d'Ardèche souhaitent un maximum de votants pour légitimer le candidat issu de la primaire. Il devra affronter à gauche Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon puisque la gauche part désunie à cette présidentielle 2017.

Comment voter?

Pour connaître votre bureaux de vote, il faut vous rendre sur le site des primaires citoyennes et entrer votre code postal. Ils seront tenus par les 450 militants de la fédération du PS de l'Ardèche et les 700 militants du PS de la Drôme. Il y a au moins un bureau par canton, parfois plus. Ensuite pour voter il faudra débourser un euro à chaque tour et signer la charte des valeurs de la gauche. Le premier tour aura lieu le dimanche 22 Janvier de 9h à 19h et le deuxième tour le 29 Janvier. Le premier débat a lieu ce jeudi sur TF1.