Primaires de la gauche : Benoît Hamon largement en tête dans les Landes

Les Landes ont également placé Benoît Hamon en tête à l'issue du premier tour de la primaire de la gauche avec plus de 41% des suffrages exprimés hier dimanche. Manuel Valls est deuxième et Arnaud Montebourg troisième

Les Landes suivent la tendance nationale.

Dans le département, Benoît Hamon arrive également en tête du premier tour de la primaire de la gauche avec plus de 41% des suffrages. manuel Valls (31%) est deuxième dix points derrière, suivi d'Arnaud Montebourg qui enregistre un peu plus de 15% des voix.

Hamon en tête dans tous les bureaux de vote... sauf Biscarrosse

Sur les 62 bureaux de vote landais Benoît Hamon arrive largement en tête dans 61 salles. Seul le bureau de Biscarrosse a choisi de mettre Manuel Valls en premier.

A Mugron, terre de Stéphane Delpeyrat, maire de St Aubin et soutien affiché de Benoît Hamon, ce dernier fait un carton avec 59% des suffrages.

Moins de votants qu'en 2011

Côté participation, on est loin de l'affluence de 2011. Le premier tour de la primaire il y a six ans avait mobilisé près de 22 000 personnes dans les Landes. Hier, il y en a eu 7 000 de moins avec 15 000 électeurs.

En novembre dernier, la primaire de la droite et du centre avait mobilisé 25 000 votants dans les Landes, c'est à dire 40% d'électeurs de plus que le premier tour de la primaire de la gauche hier dimanche.

►►►Résultats nationaux : Benoît Hamon (36,3%) est arrivé en tête dimanche soir du premier tour de la primaire organisée par le PS et aborde le second avec un net avantage face à Manuel Valls (31,1%), grâce au soutien apporté par Arnaud Montebourg (17,5%), troisième homme comme en 2011. Suivent Vincent Peillon (6,8%), François de Rugy (3,8%), Sylvia Pinel (2%) et Jean-Luc Bennahmias (1%).