Primaires du PS : 29 bureaux de vote en Mayenne

Les primaires organisées par le Parti Socialiste auront lieu les 22 et 29 janvier. 7530 bureaux de vote seront ouverts dans toute la France. Il y en aura 29 en Mayenne.

Un fauteuil pour six ! Ils vont tous tenter de décrocher l’investiture du PS pour la course à l’Elysée : Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Vincent Peillon, Sylvia Pinel, Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy.

Où et comment voter ?

Il y aura 29 bureaux en Mayenne, dont sept à Laval et deux à Mayenne et à Evron. C'est neuf moins que pour les primaires de 2011. Le parti socialiste dit avoir voulu rationaliser les moyens et éviter de mobiliser des bénévoles sur des bureaux où il y aurait très peu de votants. 200 militants ou sympathisants de gauche vont aider à la bonne tenue du scrutin, en tant que président de bureau ou assesseur. Pour voter, pas besoin d'être encarté à gauche : il suffit d'être inscrit sur les listes électorales et de vous présenter, le Jour J, dans le bureau le plus proche de chez vous. Vous pouvez le localiser ici. Le jour du vote, il vous faudra une pièce d'identité. On vous demandera aussi de signer une charte relative aux valeurs de gauche et une participation d’un euro pour chaque tour.

Quelle participation ?

Le PS refuse de jouer au jeu des pronostics. En 2011, plus de 10 mille 300 personnes avaient voté au 2ème tour des primaires de la gauche en Mayenne. Et les mayennais avaient suivi la tendance nationale en plaçant François Hollande en tête aux deux tours. Les bureaux de votes seront ouvert entre 9h et 19 heures, les 22 et 29 janvier.