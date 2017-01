Primaires socialistes : Benoît Hamon largement en tête dans les Landes

Le vote landais est conforme au vote national : dans notre département, Benoît Hamon obtient 59,81% des suffrages, contre 40,18% pour Manuel Valls.

Les Landais ont choisi leur candidat socialiste pour l'élection présidentielle : ce sera Benoît Hamon. 59,81% des électeurs de notre département l'ont préféré à Manuel Valls, qui n'obtient que 40,18% des voix. Des résultats conformes aux tendances nationales.

Les écarts se creusent dans certaines ville : alors que Manuel Valls réalise son meilleur score landais dans l'un des trois bureaux de Saint-Paul-les-Dax, 49%, Benoît Hamon dépasse la barre des 60% dans une trentaine de bureaux. Plus de 68% à Luxey, 67% dans l'un des six bureaux montois, 69% au centre-ville de Morcenx et même 72% à Mugron.

Participation en hausse

Autre chiffre satisfaisant pour le parti socialiste, quelle que soit la tendance : la participation est à la hausse, environ 15 500 personnes dans les Landes, soit 5,09% des inscrits sur les listes électorales. Au premier tour, la primaire socialiste n'avait mobilisé qu'un peu plus de 13 000 Landais. Ce premier tour avait déjà prouvé la préférence des Landais pour le candidat du revenu universel.