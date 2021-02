Prime exceptionnelle pour les étudiants : deux autres communes de la métropole d'Orléans s'y mettent

Après Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saran, deux autres communes de la métropole d'Orléans décident de verser une aide exceptionnelle pour soutenir les étudiants, en difficulté face à la crise sanitaire.

Semoy et Ingré verseront une prime de 100 à 150 euros

Le principe a été adopté mardi soir à l'unanimité par le conseil municipal de Semoy : 100 euros de prime seront versés aux étudiants résidant dans la commune ou rattachés fiscalement à leurs parents habitant à Semoy, et 150 euros pour les étudiants boursiers, à condition d'en faire la demande.

A Semoy, le maire Laurent Baude estime qu'une centaine de dossiers pourraient être déposés et a donc provisionné 100.000 euros sur le budget 2021 de la commune. "C'est un coup de pouce, mais aussi un geste fort envers les étudiants, la situation est catastrophique et préoccupante pour certains", a expliqué Hugo Lemaitre-Bayeux, conseiller municipal à Semoy et lu-même étudiant (et référent des Jeunes avec Macron dans le Loiret) : "cela va aussi nous permettre d'identifier les étudiants dans le besoin et de les accompagner ensuite".

Ingré aussi

A l'ouest d'Orléans, la commune d'Ingré annonce le même dispositif (100 à 150 euros de prime) dans les mêmes conditions qu'à Semoy. "La municipalité souhaite apporter son soutien à l’ensemble des étudiants, des apprentis post-bac ingréens et à leurs familles par l’attribution d’une aide exceptionnelle sans condition de ressources". La demande peut être effectuée jusqu'au 30 juin 2021.