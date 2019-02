Prison de Lure : la ministre Jacqueline Gourault annule sa venue, le maire est en colère

Lure, France

"On ne prend pas les demandes luronnes et les demandes des territoires au sérieux", proteste Eric Houlley, le maire de Lure, après l'annulation de la venue, prévue vendredi 8 février, de Jacqueline Gourault, la ministre de la cohésion des territoires. "Nous devions discuter des préjudices subis après l'abandon de la construction d'une nouvelle prison à Lure", ajoute l'élu qui rappelle que ce n'est pas le premier rendez-vous raté avec le gouvernement. Le 17 janvier, une entrevue sur ce même sujet, à Matignon, entre le maire et trois conseillers du premier ministre, avait été déjà annulée.

La maison d'arrêt de Lure a fermé en 2014, pour des raisons de sécurité. Un affaissement du terrain avait provoqué des fissures. La prison avait dû être évacuée. La décision de fermer l'établissement et d'en construire un nouveau a ensuite été acté par la garde des sceaux, Christiane Taubira. Mais le gouvernement d'Edouard Philippe est revenu sur le projet, définitivement abandonné le 16 octobre 2018.

Eric Houlley, le maire de Lure en colère après l'annulation de la visite de la ministre de la cohésion des territoires, vendredi 8 février Copier