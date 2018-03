Prisons : les peines de plus d’un an ne seront plus aménageables

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Emmanuel Macron a annoncé mardi la fin de l'aménagement des peines de plus d'un an et la fin de l'automaticité de l'incarcération pour les peines de prison inférieures à un an, présentant à Agen une réforme pénale destinée à lutter contre la surpopulation carcérale et à redonner du sens à la peine.