Privas : un stand itinérant pour le grand débat national

Deux étudiants animent mardi et mercredi le stand du grand débat national dans le hall de la poste de Privas. On peut y donner son avis sur les quatre thèmes du grand débat.

Privas, France

Le gouvernement met en place des stands itinérants pour que les citoyens donnent leur avis sur les questions du grand débat national : pouvoir d'achat et fiscalité, démocratie et citoyenneté, réforme de l'Etat et transition écologique. Un stand qui a été installé mardi et mercredi dans le hall du bureau de poste de Privas. Et il a connu pour son premier jour un vrai succès.

Des retraités septiques mais qui donnent leur avis

Il y a beaucoup de retraités puisque le stand est ouvert en semaine et dans la journée. René de Saint-Priest, à côté de Privas ne croit pas beaucoup aux vertus du grand débat mais il finit par se laisser convaincre. Il remplit le questionnaire sur la transition écologique. Et un quart d'heure après, il juge le document plutôt bien fait. Beaucoup sont satisfaits de donner leur avis même si comme Marie ils estiment que c'est une goutte d'eau dans l'océan.

Des étudiants en école de commerce animent le stand

Deux étudiants de l'EM Lyon, l'école de management Jérémie et David animent le stand. Un plus pour leur formation et l'impression de participer à la vie politique du pays.

Les questionnaires seront exploités au niveau national et reverser aux contributions du grand débat.