Privatisation d'ADP : Saint-Denis se mobilise pour faire signer la pétition pour l'organisation d'un référendum

Saint-Denis, France

Samedi 31 août, la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) organisait son traditionnel pique-nique de fin d'été. A cette occasion, un stand était tenu par du personnel municipal pour informer les gens sur la pétition pour l'organisation d'un référendum contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Depuis son lancement en juin, le conseil constitutionnel a enregistré 713.000 soutiens, soit 15% des signatures exigées d'ici à la mi-mars 2020.

Pour atteindre l'objectif, il faudrait 17.000 signatures par jour

Pour le maire de Saint-Denis, Laurent Russier (PCF), cette sensibilisation est essentielle car selon lui l'État ne joue pas son rôle : "C'est inadmissible. Comme dans tout moment démocratique, l'État devrait faire connaître cet outil constitutionnel, notamment via de la publicité dans les médias. On voit bien que le gouvernement veut faire taire le peuple français, alors je pense que c'est du _devoir des élus_, des militants, des partis politiques de tout mettre en oeuvre pour donner aux Français la possibilité de s'exprimer."

"C'est encore plus important à Saint-Denis et en Seine-Saint-Denis parce que l'aéroport du Bourget et Charles-de-Gaulle, sont présents sur notre territoire, énormément d'habitants de la ville y travaillent, et donc il y a aussi l'enjeu de l'emploi, au delà des enjeux environnementaux et sécuritaires, qui doivent rester sous maîtrise publique", poursuit l'élu.

Il faut avoir sa pièce d'identité avec soi", Lucas, bénévole

Lucas, tablette numérique et prospectus en main, circule entre les tables de pique-nique pour informer les gens mais aussi aider, ceux qui le souhaitent, à signer la pétition. Il les prévient, c'est un processus un peu compliqué : "Tout d'abord il faut avoir sa pièce d'identité avec soi, il y a de nombreuses cases à remplir, avec son état civil au complet. C'est beaucoup plus long que signer une pétition sur le site change.org par exemple. Il faut bien, pour les femmes mariées, renseigner son nom de naissance, pas son nom d'épouse, sinon cela ne fonctionne pas. Heureusement que les gens sont patients parce que ce n'est pas simple!"

Pour le maire de Saint-Denis, "c'est aux élus, aux municipalités de faire connaître" le référendum aux citoyens. © Radio France - Olivia Chandioux

Jean, 75 ans, a signé la pétition : "Je considère qu'ADP c'est notre patrimoine commun, que l'on a payé avec nos impôts, alors il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on le brade. Parce que les gens qui rachètent ça ne sont pas des philanthropes, ils rachètent ça pour gagner de l'argent, donc j'ai signé pour dire que je ne suis pas d'accord pour qu'on vende nos bijoux de famille." Pour être validée, la proposition de loi référendaire doit être approuvée par un dixième des électeurs inscrits, soit 4.717.396 personnes (17.000 signatures par jour) d'ici la mi-mars. Sur les deux mois d'été, la moyenne quotidienne est inférieure à 4.000 signatures.

L'adresse pour accéder à la pétition : ici.