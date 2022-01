Privés de cérémonie, des maires de Dordogne présentent leurs vœux en vidéo

C'est une vidéo qui n'est pas passée inaperçue sur la page Facebook de la mairie de Marsac-sur-l'Isle en Dordogne. Publiée le 1er janvier, on y voit le maire de la commune Yannick Bidaud, face caméra et assis derrière son bureau, trois drapeaux flottant derrière lui. En raison de l'annulation des traditionnels vœux cette année encore en raison du Covid, plusieurs maires de Dordogne ont, comme lui, diffusé une vidéo dans laquelle ils présentent leurs vœux à leurs administrés. On pourrait même dire que Yannick Bidaud est un habitué : c'est la deuxième fois qu'il présente ses vœux ainsi. "L'année dernière on avait un plan unique pendant les 12-13 minutes d'intervention, tandis que là on a voulu avoir un peu plus de vie, il y a donc eu trois plans différents", explique-t-il.

Du matériel de pointe et un peu d'organisation

D'autres maires du département se sont ou vont se prêter au jeu. C'est le cas du maire de Chancelade, de Champcevinel, de Bassillac-et-Auberoche, Sanilhac, Boulazac, ou encore d'Annesse-et-Beaulieu. Même le député du Périgord Vert Jean-Pierre Cubertafon a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux. "Je vais faire un discours comme si j'avais la population devant moi. On va faire le bilan de l'année 2021 et les projets 2022. Cette façon de faire les vœux, c'est la seule solution qui nous reste. Sans ça, on n'a plus aucun lien avec les habitants", indique Jean-Louis Amelin, le maire de Sanilhac. Il a tout prévu pour son tournage, qui aura lieu ce vendredi, dans la salle des mariages de la commune. Il se placera sous la statue de Marianne, et sera filmé par le service communication. Bien sûr, il aura un pense-bête face à lui pour ne pas oublier son discours.

D'autres maires préfèrent passer par les canaux traditionnels

D'autres maires en revanche refusent de faire une vidéo. C'est le cas du maire de Sorges Jean-Jacques Ratier, ou du maire de Trélissac Francis Colbac. Estimant la vidéo redondante, il s'est limité à une carte de vœux distribuée à tous les habitants ainsi qu'à un mot publié dans le magazine communal. "L'intérêt d'une cérémonie de vœux c'est que le maire fait un discours mais il le fait à des gens qui sont là devant lui, 200, 300, 400, 500 personnes... Il y a un échange qui évidemment n'a rien à voir avec ce côté vœux présidentiels. Ça m'amuse" sourit-il.

Si tous les maires espèrent que les vœux traditionnels, en présentiel, pourront reprendre l'an prochain, certains comme Yannick Bidaud pensent poursuivre cette nouvelle tradition des vœux en vidéo, pour continuer à toucher un large public.