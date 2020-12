Privés de cérémonies, les élus du Doubs réinventent leurs vœux de bonne année

Impossible de réunir plusieurs centaines de personnes dans une salle pour les vœux 2021. Alors les élus innovent : ils souhaiteront la bonne année sur YouTube, Instagram et autres réseaux sociaux.

"On a tous respecté les gestes barrières pendant les fêtes, ce n'est pas pour se réunir en janvier et créer un cluster." Cette année, le président de Pays de Montbéliard Agglomération, Charles Demouge, ne peut pas réunir un millier de personnes à l'Axone. Il a donc repensé sa manière de formuler ses vœux de bonne année.

Chaque soir, à 19 h, une personnalité du territoire va s'exprimer sur les réseaux sociaux. "Il y aura des personnalités des différents secteurs d'activités du pays de Montbéliard, qui adresseront des vœux de bonne année. Des personnalités du monde économique, associatif, des membres de l'enseignement, de la culture... Toutes les forces vives du Pays de Montbéliard."

Pas d'élus, donc, à part Charles Demouge qui va s'exprimer le 21 janvier sur YouTube pour une cérémonie en bonne et due forme, retransmise à 19 h sur la chaîne YouTube de PMA. Il y abordera ses grands projets pour la nouvelle année.

"_Mon vœu principal pour 2021, c'est d'arriver à la solution de traitement des déchets du Pays de Montbéliard Agglomération_. Il y a aussi la mise en place d'un pacte de gouvernance, et le renouvellement d'un pacte de solidarité fiscale et financière qui sera encore plus prégnant cette année avec l'impact de la pandémie." Charles Demouge

L'indémodable carte de vœux

Mais tout le monde n'a pas accès aux vœux virtuels, comme le rappelle Charles Piquard. Le maire d'Osse est aussi président de l'Association des maires ruraux du Doubs. "On a pensé aux vœux sur Internet, mais chez nous tout le monde n'a pas un ordinateur. Il y a des personnes âgées, des personnes seules, qui n'ont pas Internet.. Donc c'est normal qu'elles reçoivent une carte."

Alors l'association va poster un courrier aux 450 maires adhérents. "Ils auront nos vœux, et ils pourront prendre connaissance des membres du nouveau bureau." Un bureau fraîchement renouvelé : Charles Piquard a été élu en novembre.

Chaque maire est ensuite libre d'envoyer une carte à ses habitants. "C'est quand même conseillé. Dans ma ville, c'est déjà prêt à être envoyé !"

Charles Piquard garde espoir pour une autre cérémonie, celle de la galette des rois : "On peut la faire jusque fin janvier, d'ici là il y aura peut-être du changement... Mais pour l'instant on ne peut rien prévoir..." Et difficile de partager la galette sur YouTube.