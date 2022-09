Prix de l'énergie : "Aider les stations de ski oui, mais pas sans changer de modèle" (Jérémie Iordanoff, EELV)

Alors que les stations de ski voient s'envoler les prix de l'électricité pour faire tourner les remontées mécaniques cet hiver, certaines demandent un "bouclier tarifaire", à l'image des aides apportées aux particuliers. Alors faut-il leur venir en aide ? "Oui, mais pas sans changement de modèle", estime ce mardi 6 septembre le député EELV de l'Isère Jérémie Iordanoff, interrogé sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Le président de la République demande des efforts : chauffage à 19 degrés, nouvel appel à la sobriété énergétique... Vous en pensez quoi ?

Jérémie Iordanoff :- Alors écoutez, déjà il fait des annonces sur la politique énergétique. C'est bien, mais c'est extrêmement tard. C'est un sujet qu'on connaît depuis longtemps, on voit qu'il est en train de préparer l'opinion publique à un hiver qui va être rude, peutêtre à des coupures. Je crois que c'est vraiment très, très tard. C'est un sujet important, il ne faut pas le minimiser. Les questions de souveraineté, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient énergétiques, reviennent dans le débat public de manière absolument évidente. Sauf que le mur est devant nous.

Donc selon vous, il a raison de demander des efforts aux Français mais ça vient trop tard ?

Alors attention, il faudra faire des efforts, tout le monde devra faire des efforts. Mais en fait, les Français font déjà des efforts, parce que le coût de l'énergie explose. Et c'est une manière pour le président de la République de se dédouaner de toute responsabilité en matière de politiques publiques. Depuis cinq ans, c'est à l'État de faire des efforts dans ses politiques publiques et on a vu par exemple lors de la loi pouvoir d'achat : il a refusé tous nos amendements pour cibler les aides, il ne voulait pas aller suffisamment loin. Et d'ailleurs, il le reconnaît. Hier il a dit que les mesures non ciblées ne sont pas les plus intelligentes. Mais à qui s'adresse-t-il ? C'est son gouvernement qui a mis en place ces mesures non ciblées.

La sobriété, c'était depuis un moment dans les thèmes portés par les écologistes. Le président de la République avait d'ailleurs brocardé "le modèle amish" ou "la lampe à huile". Est-ce que vous dites ce matin "on avait raison" ?

Alors écouter "le modèle amish", c'est une caricature qui est très malvenue. La sobriété, oui je suis pour, mais la sobriété organisée, au niveau de la société, pas la sobriété subie. Là, on est dans une sobriété subie et désorganisée, qui nous est imposée par les événements à l'extérieur. Et ce que nous propose Macron, c'est de baisser de 10% la consommation d'électricité et de gaz pour l'hiver. Mais en fait, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pour les années qui viennent, les dizaines d'années qui viennent. Il faut regarder sur le long terme. Passer l'hiver, ça ne va pas suffire. Donc la sobriété, il faut l'organiser dans tous les secteurs de la société. Et il ne faut pas faire reposer ça, évidemment, sur les plus pauvres.

Alors est-ce qu'il faut par exemple demander des efforts aux stations de ski ? On a entendu ce matin dans nos journaux les stations de ski qui sont face à une augmentation énorme de leur facture d'électricité, parfois multipliées par dix ou par douze. Faut-il aider ces stations de ski ?

Je pense que tous les secteurs d'activité devront faire des efforts. On va voir dans les semaines qui viennent tous les secteurs d'activité qui vont demander des aides. Il faudra aider, parce que le choc est extrêmement raide, mais il faudra aussi changer de modèle. On ne peut pas dire "on aide sans changer le modèle".

Mais là, pour cet hiver, les stations de ski des Alpes, vous leur dites quoi ?

On va discuter. Moi je ne connais pas les chiffres. Peut être qu'il y a des solutions, je ne dis pas non tout de suite. En tout cas, je pense que les aides que l'Etat doit apporter dans les secteurs d'activité doivent être conditionnées à des transformations de modèles. Si on ne fait pas ça, on reporte le problème à l'été prochain ou à l'hiver prochain. Et chaque année, il va arriver de plus en plus dur.

Emmanuel Macron se dit favorable à une taxe sur les super profits au niveau européen. C'est une satisfaction pour vous ?

Ce sera une satisfaction quand elle sera mise en place. Nous, on l'a demandé déjà cet été au niveau français. Il disait à l'époque que les superprofits n'existaient pas. Bon, maintenant, il se rend compte que ça existe et qu'il y a des profits indus dans le secteur de l'énergie. Mais il y en a dans d'autres secteurs. S'il arrive à la mettre en place au niveau européen dans un délai très bref, pourquoi pas ? Très bien. Mais je ne vois pas en quoi ça empêche la France d'avancer plus vite sur ce dossier.

Vous, à Europe Ecologie Les Verts, qu'est-ce que vous, vous proposez pour les semaines ou les mois qui viennent ? Il y a des mobilisations sociales qui arrivent. Dites-vous à vos collègues de la Nupes "On doit y aller ensemble" ?

On doit y aller ensemble sur ces sujets-là. Au delà de la Nupes, on doit y aller ensemble avec tous les Françaises et les Français car l'énergie, ça concerne vraiment tout le monde et il faut trouver des solutions qui soient justes socialement. C'est ça qui va être le plus difficile. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la rénovation des bâtiments. Typiquement, ce sont des choses qui n'ont pas été faites dans le précédent quinquennat et qui pénalisent aujourd'hui les foyers les plus modestes. Ce sont sur ces solutions-là qu'il faut avancer collectivement. Il faut avoir des revendications et on les aura. On existera dans l'espace public, sur ces questions évidemment.