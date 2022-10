Prix de l'énergie : "On essaie de faire du cas par cas" sur les aides aux entreprises, assure Olivier Véran

Invité de l'émission Ma France ce jeudi, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a échangé avec des auditeurs sur la hausse des prix de l'énergie. Emmanuel Macron a promis mercredi de "protéger les plus faibles" face à la "tempête" qui se profile, en soutenant le pouvoir d'achat et les petites entreprises. La Première ministre Elisabeth Borne doit présenter les nouvelles aides destinées à aider les entreprises à payer leurs factures d'électricité à 15h.

Interpellé par Florian, pâtissier dans le Vaucluse qui évalue la hausse de ses factures énergétiques à 54.000 euros sur trois mois, Olivier Véran a donné quelques détails : "Il y a trois catégories d'entreprises et donc trois types d'aides", a indiqué le porte-parole du gouvernement.

"La première, c'est celle des toutes petites entreprises - si vous êtes artisan ou que vous travaillez avec une personne par exemple - vous avez le bouclier tarifaire qui s'applique, comme pour la population française : c'est +15% pour l'année 2023 sur l'électricité et le gaz, au lieu des +500% que vous avez cités."

Et d'ajouter : "Si vous étiez une PME, une entreprise de taille un peu plus grande, jusqu'à 250 salariés en général, vous auriez un système d'amortisseur qui permet de compenser, en grosse partie, la hausse du coût de l'énergie. Et si vous étiez une entreprise énergivore, c'est à dire très consommatrice d'énergie par principe, du fait de votre activité, ou si vous étiez un grand groupe, vous auriez un dispositif de guichet, c'est ce qu'a annoncé le président République hier soir, qui permettra de traiter au cas par cas toutes les situations."