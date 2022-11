Prix de l'énergie : le ministre de l'Industrie en Isère pour apporter "un message de soutien"

La semaine de l'industrie s'est ouverte cette semaine, dans un contexte compliqué pour les entreprises, entre explosion des prix de l'énergie et difficulté de recrutement. "Je veux leur donner un message de soutien", explique ce vendredi sur France Bleu Isère le ministre délégué chargé de l'Industrie Roland Lescure. Il inaugure ce mardi 22 novembre le salon de l'industrie à Grenoble, le SEPEM, qui se déroule à Alpexpo jusqu'au 24 novembre.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Dans ce contexte compliqué, quel message voulez-vous apporter aux industriels aujourd'hui ?

Roland Lescure : Un message de soutien. C'est la semaine de l'industrie, donc il y a 4.600 événements partout en France pour donner envie d'industrie, notamment aux jeunes hommes et aux jeunes femmes. On a besoin de plus de jeunes femmes dans l'industrie. Et l'un de ces événements, c'est le SEPEM ici à Grenoble, qui est un salon de l'industrie régional. Et pour moi, c'est important parce que l'industrie, ça se passe souvent dans une région, ça permet de dynamiser une région et ça donne aussi une certaine identité à la région.

Notamment l'Isère, avec la micro-technologie dans le Grésivaudan, ou la chimie à Roussillon...

Exactement. Donc je veux leur donner un message de soutien. Hier, j'étais chez un imprimeur dans le Loiret, qui souffre de la hausse des prix de l'énergie. Il y en a d'autres, des petits, moyens et grands industriels. On a simplifié les aides, on les a amplifiées, on les a prolongées en 2023. Un guichet est d'ores et déjà disponible pour les mois de septembre et octobre et il va être poursuivi jusqu'en 2023.

Donc un message de soutien, mais aussi un message d'ambition. Je pense qu'on se sortira de cette crise par le haut, par la transition écologique, la décarbonation, c'est l'avenir de l'industrie française. Il faut décarboner l'industrie traditionnelle et développer l'industrie de la décarbonation.

Mais faut-il des contreparties à ces aides ? Notamment des contreparties environnementales, avec la COP 27 qui s'est terminée avant-hier...

On a 54 milliards d'euros destinés à ce qu'on appelle France 2030, pour dessiner la France de 2030, une France moderne, une France innovante et une France décarbonée. Toutes ces aides sont conditionnées. Toutes ces aides accompagnent un processus de décarbonation, d'innovation et de création d'emplois.

Donc, sur l'aide de court terme, pour aider les entreprises à passer l'hiver, on ne va pas commencer à leur faire remplir des formulaires, des engagements, etc... Mais tout ce qui est engagement de moyen terme, tout ce qui est investissement, décarbonation, évidemment c'est conditionné et j'en suis assez fier. L'état français est plutôt en avance par rapport à ses homologues européens.

Et vous dites donc aux industriels "il faut avancer" sur ces questions environnementales ? Il faut évoluer aussi ?

Mais je ne suis pas le seul, ils nous le disent aussi. On a reçu à l'Elysée, avec le président de la République, les 50 plus gros sites émetteurs, dont un certain nombre sont dans la région, dans le ciment (ndlr : le site Vicat à Montalieu notamment), dans la chimie, etc. Ils s'engagent, on un "donnant-donnant". Ces 50 sites représentent 58% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie en France. Donc si on décarbone ces sites - et on va le faire d'ici à 2030 puis 2035, en deux fois - on aura fait 10% du chemin. C'est énorme.

Donc ces gens-là s'engagent, en partie parce qu'ils ont une conscience eux-mêmes, mais en partie aussi parce que les jeunes les y engagent. Aujourd'hui, si vous voulez recruter un jeune dans l'énergie, dans la chimie, dans la construction, vous avez intérêt à lui raconter une belle histoire, sinon il ira ailleurs. Le chômage, vous le savez, ici dans le département, il est de 6%, on recrée de l'emploi dans l'industrie, on a créé 50.000 emplois en cinq ans, dont 5.000 dans le département. Donc voilà, on a besoin de donner envie aux jeunes de rejoindre l'industrie et la décarbonation c'est une de ces raisons.

Il y a beaucoup d'emplois non pourvus dans l'industrie ?

70.000 à peu près aujourd'hui. Et donc oui, il y a de la place. J'ai rencontré hier des jeunes lycéennes et jeunes collégiennes pour leur donner envie d'industrie. Je leur disais "vous avez une chance énorme, le pouvoir de négociation est de votre côté, donc vous pouvez faire de belles carrières, vous serez bien rémunérés". L'Industrie, ça paye plutôt mieux qu'ailleurs et on peut participer à la grande aventure de l'innovation et de la décarbonation.

Une question, Roland Lescure, sur Arkema, l'entreprise chimique et son site de Jarrie, au sud de Grenoble, où un incendie il y a dix jours a obligé les habitants du secteur à se confiner. Faut-il renforcer la sécurité des sites Seveso ?

D'abord, ce qui s'est passé il y a dix jours a évidemment été à la fois effrayant et rassurant. Effrayant parce que quand on voit une grande fumée dans un site industriel pas loin d'un centre ville, évidemment, c'est inquiétant. Mais rassurant aussi parce que les procédures ont fonctionné. Bravo aux employés qui ont circonscrit l'incendie très vite, aux 80 pompiers qui ont complété le travail et aux autorités, notamment préfectorales, qui ont bien appliqué les procédures : on cantonne le périmètre, on éloigne les gens, on s'assure que tout fonctionne bien.

Au fond, je dirais plutôt que ça nous rassure sur le fait que les procédures sont bien en place. Encore une fois, bravo à toutes celles et ceux qui ont fait le boulot, parce que tout cela a été finalement sans dommage et extrêmement bien géré.

Même si on voit que le nombre d'incidents et d'accidents dans les sites classés augmente, il ne faut pas renforcer la sécurité ?

Je me méfie de ces statistiques parce qu'on parle quand même de peu d'incidents qui, je le répète, sont bien traités. C'est normal, on les mesure tous, même un petit incident sans vraiment de conséquences est mesuré. Donc je pense qu'il faut rester extrêmement focalisé - ce qui est le cas - continuer à prévenir, continuer à éduquer les employés de ces sites et se rassurer sur le fait qu'on a, en France, de très belles procédures de prévention, de surveillance et de correction. Qu'il faut appliquer évidemment.