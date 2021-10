Prix de l'énergie : sur France Bleu, Sandrine Rousseau défend une "part de gratuité" pour les plus précaires

Sandrine Rousseau était l'invitée de Ma France, l'émission de France Bleu présentée par Wendy Bouchard ce vendredi. Interrogée sur à la flambée générale des prix de l'énergie, la finaliste malheureuse de la primaire écologiste a défendu "une part de gratuité", "notamment pour les plus précaires."

"Près de 15 millions de Français sont en "vulnérabilité énergétique", c'est à dire qu'ils ne chauffent pas suffisamment (...) Le chèque énergie (un dispositif aidant les personnes les plus vulnérables à payer leurs factures, ndlr) n'est pas suffisant", a commenté Sandrine Rousseau sur France Bleu, "d'autant qu'il ne vaut que pour les personnes qui gagnent moins de 900 euros par mois, et plein de gens sont un peu au-dessus , sans pour autant parvenir à payer leurs factures, c'est très insuffisant."

Pour l'écologiste, la solution réside dans la mise en œuvre "de tarifs progressifs, il faut qu'on ait une part de gratuité dans l'énergie ; et puis il y a le revenu d'existence, car dans la situation dans laquelle on est, ça va continuer à augmenter or l'énergie est un produit de première nécessité. J'assume qu'il doit y avoir une quantité gratuite notamment pour les plus précaires, tout en rendant le gaspillage payant."

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi "un bouclier tarifaire" avec le blocage du tarif réglementé du gaz jusqu'en avril et la limitation de la hausse de l'électricité. Le 15 septembre déjà, le gouvernement avait annoncé un versement exceptionnel de 100 euros en décembre pour les 5,8 millions de ménages bénéficiaires du chèque énergie.