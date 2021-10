Prix de l'essence : "Je ne sais pas sur quelle planète est Sandrine Rousseau" dit un écologiste azuréen

Les prix de l'essence augmentent. Les taux sont même supérieurs à ce qu'ils étaient pendant la crise des gilets jaunes en octobre-novembre 2018. Le gazole s'achète par exemple à près d'1,60 euro le litre en moyenne. Dans ce concert de louange pour une baisse ou un blocage des prix, les écologistes s'illustrent à contre-courant. Sandrine Rousseau a par exemple expliqué ce lundi : "Il faut augmenter le prix de l'essence."

"Je ne sais pas sur quelle planète est Sandrine Rousseau."

Mathieu Panciatici, conseiller départemental écologiste, s'indigne de cette déclaration. Lui ne veut pas de baisse des taxes, mais il ne veut pas de hausse des prix. L'écologiste sait que les ménages les plus concernés par la voiture sont souvent les ménages les plus pauvres. Il est favorable à un chèque énergie, mais demande des mesures de plus grande ampleur.