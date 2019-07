Prix des carburants : le PCF dénonce le mutisme de l'État

Corse, France

Dernièrement la préfète a fait savoir que le rapport de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes ne serait rendu public qu'au mois de septembre prochain. Une discussion au niveau national serait attendue entre les distributeurs et la DGCCRF ainsi qu'un dialogue entre les dépôts pétroliers et la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC). Les suites à donner à ces conclusions seront donc présentées à la rentrée au regard de l'avis de l'autorité de la concurrence également saisie dans ce dossier.

Une attitude qui pose question

Le PCF s’interroge face à un tel retard alors que le gouvernement possède déjà un rapport très précis de l'inspection générale des finances depuis fin 2018 et que le prix des carburants dans l'ile reste plus élevé en Corse que sur le continent depuis 30 ans et de façon injustifiée au regard d'une fiscalité avantageuse qui devrait largement compenser le coût de l'insularité. Un problème et un scandale selon Michel Stefani le secrétaire régional du PCF en Corse.

Michel Stefani qui salut dans ce dossier le travail du « Collectif contre la cherté des carburants en Corse ».