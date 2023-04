Pro et anti Eric Zemmour : deux camps s'affrontent ce mercredi lors de la venue du polémiste à Nancy

Il y avait de l'agitation ce mercredi après-midi dans le centre-ville de Nancy. Le polémiste Eric Zemmour, 4ème de la dernière élection présidentielle avec 7% des suffrages, s'est rendu dans la librairie des deux cités , afin de dédicacer pendant deux heures son dernier ouvrage "Je n'ai pas dit mon dernier mot". En marge de cette venue, plus de 200 personnes se sont retrouvées à quelques mètres de l'établissement afin de dénoncer les idées du polémiste qu'ils jugent dangereuses et extrémistes.

"On veut lui montrer qu'il n'est pas la bienvenue ici", lâche dans le cortège Augustin, étudiant en géographie. Avec plusieurs de ses camarades, il a répondu à l'appel au rassemblement lancé par une vingtaine de syndicats et associations au pied de la statue de Jeanne d'Arc. "Ses idées sont xénophobes et incitent à la haine, il a été condamné pour ça. On ne veut pas qu'une librairie accueille ce sinistre personnage", entend-on également dans la foule.

Des accusations évidemment rejetées dans l'autre camp, celui des pro-Zemmour. 300 personnes selon les équipes de son parti Reconquête se sont rendues sur place. "Je trouve ça pitoyable", regrette Enzo, qui a attendu 4h pour faire signer le livre. "Ces gens-là sont des nervis violents et totalitaires qui n'acceptent pas ni la discussion, ni l'opposition ni encore moins la contradiction", ajoute Eric Zemmour lui-même.