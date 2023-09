Procès requis contre Louis Aliot et 26 autres personnes, dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du FN

Le maire de Perpignan bientôt devant la justice ? Ce vendredi matin, le parquet de Paris a requis un procès pour le Rassemblement national et 27 personnes liées au parti, dans l'enquête sur les assistants d'eurodéputés. Parmi eux figurent notamment l'ancienne présidente Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen, soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016.

Le parquet demande que la principale figure du RN (ex-Front national) soit jugée par le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics et complicité, mais aussi un procès pour le maire de Perpignan Louis Aliot ou encore l'ex-numéro 2 du parti Bruno Gollnisch.

Contacté par France Bleu Roussillon, Louis Aliot ne souhaite pas réagir sur le fond : "j'attends de lire ce qui me concerne spécifiquement". Le maire de Perpignan s'étonne du calendrier de cette annonce : "les réquisitions dans l'affaire des assistants tombent comme par hasard une année électorale où le RN a le vent en poupe".