Processus de Beauvau, le PNC veut un dialogue patriotique

Un dialogue patriotique, c'est ce que souhaite mettre en place le PNC. Réunis ce mercredi à Porto-Vecchio, ses cadres ont fait état de premiers échanges avec des représentants de Core in fronte sur le processus de discussion avec Paris, suivront des réunions avec Corsica libera et les syndicats nationalistes.

ⓘ Publicité

Un projet de construction national

Pour le PNC, la situation politique et sociale de l'île est préoccupante et il ne faut plus perdre de temps, l'objectif étant la mise en place d'un projet de construction national. Pour autant, dit le mouvement, il n'y a aucune volonté de casser le processus de Beauvau, ni de faire cavalier seul mais il est nécessaire de revoir le cadre global des discussions pour un cap politique à la hauteur des enjeux et des attentes.

Pascal Zagnoli, secrétaire national PNC - DR/

Pascal Zagnoli, le secrétaire national du PNC : « Nous avons décidé d'exprimer publiquement notre inquiétude quant à la situation de l’île et surtout notre volonté d'avoir un sursaut national et donc autour des partis et des mouvements qui composent le mouvement national autour du processus de Beauvau, mais pas que, y compris d’un point de vue général nous considérons que les accords, si accords il doit y avoir, ne peuvent pas se faire uniquement entre groupes à l’Assemblée de Corse mais qu'à terme, les structures ont vocation à se retrouver autour d'une table pour travailler et pour proposer un projet de construction nationale. Nous avons commencé ces discussions avec le parti Core in Fronte, nous rencontrerons très prochainement Corsica libera, puis ensuite nous allons voir aussi les syndicats étudiants, les syndicats professionnels et toutes les structures qui composent et représentent le mouvement national depuis plusieurs années maintenant. »

« Le temps joue contre nous »

Les cadres du PNC ont donc fait part de leurs inquiétudes et de leur souhait d’un sursaut national autour du processus de Beauvau. Le PNC qui n'a pas été contacté par Femu a Corsica pour travailler sur un projet commun comme l’explique Pascal Zagnoli : « Il y a quelques semaines, il me semble que le parti est majoritaire, a annoncé lui aussi sa volonté de discuter avec les autres composantes du mouvement national et globalement toutes les forces vives. Pour l'instant, nous n'avons pas été contactés, nous n’avons rien vu venir dont acte, en ce qui nous concerne on considère que la situation est suffisamment préoccupante pour ne pas attendre et perdre encore un temps qui nous semble précieux parce que malheureusement, quand on parle démographie, de précarité, le temps joue contre nous. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités, de commencer un certain nombre d'entrevues, il n’y a aucune volonté de casser le processus de discussion, de faire cavalier seul, bien au contraire, nous ne sommes pas moins attachés que les autres au processus en cours à Beauvau, on considère que justement parce qu'on y est attaché, parce qu'on souhaite réussir, il est plus que nécessaire de revoir certains points de méthode, de revoir le cadre global de discussion pour que le cap politique qui soit fixé soit à la hauteur des enjeux et des attentes. »

Une critique de plus après celle de la droite qui récemment disait vouloir formuler ses propres propositions dans le cadre de ces discussions avec Paris.