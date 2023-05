Processus de Beauvau : le quatrième comité stratégique de nouveau reporté

C'est une nouvelle fois l'agenda du ministre de l'Intérieur qui impose de reporter la réunion qui devait avoir lieu ce jeudi 25 mai à Paris entre les élus corses et le ministre. Gérald Darmanin sera à Roubaix, avec le président de la République, pour rendre hommage aux trois policiers morts à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord.

ⓘ Publicité

Un premier report a été proposé aux élus corses pour maintenir la réunion ce jeudi, à partir de 16 heures. Mais à l'issue d'une conférence des présidents réunie autour de Gilles Simeoni, c'est finalement la deuxième proposition de l'Intérieur qui est retenue : un report ultérieur, à une date qui reste encore à déterminer.

C’est une raison d’ordre pratique qui a été invoquée place Beauvau : le manque d’avions pour un retour en Corse ce jeudi soir. Ils doivent effectivement être à Ajaccio le lendemain, vendredi 26 mai, pour la session extraordinaire de l'Assemblée de Corse.

"Vive inquiétude sur le devenir du processus"

Dans un communiqué de presse, la conférence des présidents de l'Assemblée de Corse "prend acte de l'annonce faite par le ministère de l'Intérieur" et explique partager "l'émotion suscitée par [le] drame" de la mort des trois policiers dans l'exercice de leur fonction. L'ensemble des membres de la conférence des présidents exprime toutefois "sa vive inquiétude sur le devenir du processus et demande que la réunion soit programmée au plus vite dans les prochains jours."

Ce quatrième comité stratégique sur l'avenir de la Corse, initialement prévu le mardi 16 mai, est ainsi reporté pour la deuxième fois en raison de l'agenda chargé du ministre de l'Intérieur.