Processus de Beauvau : Patriotti et Sulidarità dénoncent "la schizophrénie" du gouvernement

Selon les représentants des deux structures regroupant d’anciens prisonniers corses dits "politiques" et apportant un soutien à ceux qui sont encore détenus, ces vagues d'arrestations et de convocation ont eu lieu alors même que le cabinet du ministère de l'Intérieur les appelaient à participer aux discussions sur l’avenir institutionnel de l’île. Les militants de Patriotti et Sulidarità lancent notamment un appel aux élus corses à cadrer davantage ce processus avec Paris dont la quatrième réunion du comité stratégique -après plusieurs reports- se déroulera le 7 juin.

Reprise des discussions avec Paris : 3 conditions posées

« Nous demandons aujourd'hui aux élus de l'Assemblée de Corse de soumettre leur participation à la suite du processus qui, pour le moment -n'en est pas un- à 3 conditions : l'octroi d'une autonomie de plein droit et de plein exercice pour la Corse, l'octroi du pouvoir législatif pour l'Assemblée de Corse et l'octroi de la possibilité pour l'Assemblée de Corse de mettre en place un processus d'autodétermination » souligne Ghjuvan’Filippu Antolini, pour le collectif Patriotti qui demande également une clarification de l’Etat.

« On ne peut pas arrêter des militants nationalistes politiques, venir nous appeler à nous -Patriotti et Sulidarità- à venir discuter à la préfecture quand le processus de Gérald Darmanin ne fonctionne plus pour demander notre aide et en même temps mettre des balises sous les voitures de nos militants et les convoquer le jour où le processus est relancé. Ou nous sommes considérés comme des interlocuteurs et nous participons au dialogue. Ou alors on est considéré comme des méchants, on ne veut pas de nous, mais à ce moment-là, quand on est en difficulté, il ne faut pas venir nous appeler, donc nous demandons à l'État français de clarifier sa position ».

Le collectif Patriotti et l’associu Sulidarità ont également évoqué la commission d'enquête parlementaire sur l'agression mortelle d'Yvan Colonna, à la prison d'Arles en mars 2022, qui a rendu son rapport le jour même. Un rapport qui souligne "des défaillances", une "inaction" et des "erreurs" de l'appareil judiciaire et pénitentiaire. Dans son annexe, des conversations écrites entre des préfets sont publiées. Des échanges sur une boucle Whatsapp qui ont eu lieu lors de la levée des statuts DPS d'Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri, membres du commando Erignac. Une série de messages à travers laquelle les interlocuteurs estiment qu'il s'agit là de "tuer une deuxième fois Erignac"... et que la peine de mort devrait être rétablie car Franck Elong Abé, l'assassin d'Yvan Colonna, n'a fait "que ce que l'Etat aurait dû faire à l'époque".

Mort d'Yvan Colonna : "On veut la vérité et la tête des commanditaires"

Des échanges qui sont loin d'être surprenants selon Thierry Casolasco, le président de l'associu Sulidarità. Il espère toutefois que ceux-ci ne prendront pas le devant sur la nécessité de faire la lumière sur la mort d'Yvan Colonna.

« Ça ne nous étonne pas. Mais aujourd'hui, je pense que ce n’est pas le sujet. Cela ne doit pas étouffer l'affaire de l'assassinat d'Yvan Colonna, parce que là, on a l'impression en tous cas, que ça va prendre le dessus et ce n’est pas ça aujourd'hui ce que recherche le peuple corse » a déclaré Thierry Casolasco.

Et d’ajouter : « Le peuple corse recherche les commanditaires de ce qu’il s'est passé à la prison d'Arles. Donc aujourd'hui, on ne s'attendait pas aux dires des préfets. Mais voilà, aujourd'hui, nous ce qu'on veut, c'est la vérité et la tête des commanditaires ».