Processus de Beauvau : "Rien de pire que le statu(t) quo" selon Valérie Bozzi

Ce mardi dans Vinti Minuti, Valérie Bozzi est revenue sur le clivage droite/nationaliste dans le projet de réforme institutionnelle de la Corse. Selon l’élue de droite, « il n'y aurait rien de pire que le que le statu quo, rien de pire que de laisser passer cette réforme constitutionnelle qui va toucher l'ensemble de la France et que la Corse soit finalement intégrée dans une réforme globale et que celle qui concerne la Corse ne soit pas portée par les Corses eux-mêmes. »

ⓘ Publicité

La tête dans les étoiles ?

Si pour son homologue, Jean-Martin Mondoloni, les nationalistes "ont la tête dans les étoiles" avec un projet beaucoup trop ambitieux qui ne passera pas l'obstacle du Congrès, selon elle il ne faut jamais s'arrêter de discuter et chacun doit faire un pas, « II faut que chacun avance d'un pas pour que cette réforme soit acceptée par le Parlement parce que ce qu'a rappelé aussi le ministre (de l’Intérieur) c'est que la minorité d'ici est la majorité d'ailleurs » a précisé Valérie Bozzi, questionnant le contenu du projet d’autonomie, « Qu'est ce qui est acceptable ? Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est dangereux aussi ? Parce qu'on le voit dans la délibération qui a été proposée par la majorité nationaliste, c'est un transfert irréversible. Il faut aussi que la majorité nationaliste reconnaisse que c'est un programme nationaliste mais qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin. »

loading

"Le consensus doit partir du terrain"

Valérie Bozzi est également revenue sur le processus qui a mené à la délibération du 5 juillet dernier, pour elle ces derniers mois ont cruellement manqué de débats entre élus locaux et de concret, « Ce qu'on peut regretter dans ce processus, c'est que l'on n'a jamais eu de débat en Corse. À chaque fois, on monte à Paris en ordre dispersé. La délibération du 4 juillet, on nous a demandé de nous mettre d'accord en une nuit. Évidemment, c'était impossible. » a regretté l’édile, avant d’ajouter « je pense qu'on veut tous le meilleur pour la Corse, la seule chose c'est qu'on n’est pas d'accord sur ce qui est le meilleur ».

loading

Valérie Bozzi a enfin vu un signal fort envers les élus de terrain, les maires, au cours de la visite de Gérald Darmanin, « Je pense qu'il faut aussi parler de projets dans ce processus, on n’en parle jamais. Je suis présidente d'une intercommunalité, il y a 28 maires, on n'est jamais d'accord quand on reste chacun dans nos idéologies, donc, à un moment donné, on se met d'accord sur des projets. » a expliqué l’élue, avant de s’interroger, « Est-ce que pour la Corse on serait d'accord sur ne serait-ce que deux, trois projets structurants ? C'est ça qui devrait construire un consensus et pas l'inverse. Moi je pense qu'il faut partir du terrain et c'est pour ça aussi je pense que le ministre a voulu rassembler les maires et leur parler, je crois que c'est aussi un signal allant dans ce sens. »