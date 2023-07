Processus de Beauvau : "toujours pas de signal, ce n'est pas bon !", s'inquiète Nanette Maupertuis

Ni après le 6 juillet dernier, date à laquelle l'assemblée de Corse a adopté une délibération sur l'autonomie de l'île ; ni autour du 14 juillet ; ni même depuis le début de son déplacement en Nouvelle-Calédonie : à aucun moment le président de la République n'a évoqué la Corse et son avenir institutionnel. Une situation qui inquiète d'autant plus l'exécutif de l'île, que ses élus affirment n'avoir aucune nouvelle du processus de Beauvau (dont le dernier comité stratégique a eu lieu début juin).

Invitée de la rédaction de RCFM ce vendredi 28 juillet, la présidente de l'assemblée de Corse confirme qu'elle n'a "à [son] niveau aucun retour" et que "le président Simeoni n'en n'a pas davantage". "Il ne faut pas que ça tarde trop non plus", alerte Marie-Antoinette Maupertuis, qui y voit là un signe de mauvais augure : "ce n'est pas bon".

La présidente de l'assemblée rappelle qu' une "proposition a été votée largement" le 6 juillet dernier en faveur d'un statut d'autonomie pour l'île. Elle espère désormais que la date évoquée du 4 octobre prochain, 65e anniversaire de la promulgation de la Constitution de la Vème République, sera la bonne.

Et de rappeler au président de la République qu'il "s'est engagé à être un artisan de paix en Corse" via la parole de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors de sa venue à Ajaccio le 6 février dernier à l'occasion de la cérémonie d'hommage au préfet Claude Erignac, 25 ans après son assassinat. Il avait alors, citant Saint Matthieu, appelé à écrire "une nouvelle page".