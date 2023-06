Processus de Beauvau, un nouveau départ !

Le retour à la table des discussions n’aura pas été si évident. La délégation corse était plutôt sur les nerfs à l’entame de la journée. Mais au final, et c’est ce qu’il faut retenir, l’horizon s’est éclairci. La discussion au ministère de l’Intérieur aura été à la fois politique et technique. « Nous sommes arrivés avec des inquiétudes que nous avons exposé au ministre. Les propos qu’il a tenu, les engagements qu’il a pris, les points qu’il a accepté d’aborder sont de nature à rassurer sans que rien ne soit acquis. Le processus est sur les rails, mais il est encore trop tôt pour dire s’il arrivera en gare» précisait Gilles Simeoni au sortir de cette longue journée de discussions.

ⓘ Publicité

La machine s’est donc remise en marche après des mois passés à l’arrêt. Un arrêt pénalisant et « le processus doit aujourd’hui accélérer pour respecter les délais que nous nous sommes collectivement fixés. On peut regretter les difficultés rencontrées, le temps perdu, mais il faut maintenant se tourner résolument vers l’avenir proche et lointain » indique le président de l’Exécutif de Corse qui n’a qu’une idée en tête : REUSSIR. « Je dis et je répète qu’il n’y a pas d’autre solution heureuse que celle de la réussite du processus. Et que pour réussir un processus il faut être au moins deux. Du côté du conseil exécutif, de la majorité territoriale et des nationalistes de façon générale, je crois qu’il y a la volonté de réussir. Elle est partagée, même si il peut y avoir des désaccords, je le crois par l’ensemble des élus et par l’ensemble des corses. Et aujourd’hui le gouvernement, par la voix de Gérald Darmanin, nous a confirmé que c’était également son intention. Il faut donc, maintenant, accélérer le pas, rentrer dans le vif des propositions et les acter ensemble, en deux temps. D’ici le 14 juillet, nous aurons l’occasion de présenter au débat de l’assemblée de Corse et donc au vote dans le cadre d’une délibération les grands axes du projet d’autonomie et de la solution politique globale que nous souhaitons pour la Corse » rajoute encore Gilles Simeoni.

D’ailleurs, il se dit particulièrement optimiste. Pour lui, il n’y aura pas d’échec. « Il faut réussir pour la Corse, les corses et les générations de demain » precis-t-il. « Je refuse de me situer dans une perspective d’échec parce que je sais trop ce que l’échec signifierait, à savoir l’accélération de la spéculation, l’accélération de la dépossession, l’angoisse de disparaitre en tant que peuple, la régression économique et sociale et certainement des logiques de violences qui viendraient encore une fois faire souffrir la société corse et les corses. Je pense que nous allons réussir à construire ce statut d’autonomie, cette solution politique et à ouvrir des perspectives qui soient de progrès. »

Invité de la rédaction d’RCFM, Gilles Simeoni est longuement revenu sur cette reprise des discussions avec le ministre de l’Intérieur.