La sculpture de Koldobika Jauregi doit être inaugurée dimanche 8 avril à Bayonne, un an jour pour jour après le désarmement d'ETA. Elle a provoqué la colère d'élus de tous bords jeudi au conseil municipal. La délibération autorisant son installation a été adoptée de justesse.

Bayonne, France

Délibération n°35 ce jeudi dans la grande salle du conseil municipal de Bayonne : "installation d'une oeuvre d'art commémorative au cœur du Petit Bayonne".

"Arbolaren egia" (la vérité de l'arbre en basque) est une sculpture en acier corten de Koldobika Jauregi. Elle représente un arbre dont le tronc est une hache renversée. Le symbole d'ETA retourné. Un don du mouvement Bake Bidea à la ville de Bayonne, approuvé par le maire Jean-René Etchegaray, l'une des chevilles ouvrières du désarmement il y a un an.

Opposition

Henri Etcheto, chef de file de l'opposition "Bayonne Ville ouverte" estime que cette opération est de nature "à susciter le trouble. Oui au désarmement mais avec "pudeur" et sans que cela soit "ostentatoire".

C'est peut-être trop tôt et peut-être pas le bon symbole — Mathieu Bergé, conseiller municipal socialiste d'opposition

Le communiste Alain Duzert considère que "cette mise en scène est clairement destinée à servir des manœuvres et des intentions politiques partisanes et très discutables".

"Cette délibération est à mes yeux une manipulation et une imposture" — Alain Duzert Copier

Majorité divisée

La sculpture ne fait pas l'unanimité non plus dans la majorité du maire UDI. Désapprobation d'Alain Esmieux et Philippe Escapil-Inchauspé, des proches de Sylvie Durruty. "Trop vite, trop tôt" selon la 1ère adjointe LR mais elle ne s'est pas exprimée lors du conseil municipal.

La sculpture est devenue sujet de discorde Copier

11 conseillers de la majorité se sont abstenus, de même que les élus de gauche. La délibération a finalement été adoptée à une courte majorité de 23 voix sur 43.

Installée ce vendredi sur l'esplanade Roland Barthes à Bayonne, la sculpture sera inaugurée dimanche 8 avril © Radio France - Oihana Larzabal

La sculpture sera inaugurée dimanche 8 avril à 11 heures sur l'esplanade Roland Barthes, dans le Petit Bayonne dans le cadre du Forum organisé par les Artisans de la paix et Bake Bidea, un an jour pour jour après le désarmement d'ETA qui avait réuni 20 000 personnes à Bayonne.

► Revoir le débat du conseil municipal de Bayonne du 5 avril 2018

La sculpture a déjà été fustigée en Espagne par les associations des victimes du terrorisme.