"Produire un logement social est un véritable parcours du combattant à Biarritz" selon Maider Arosteguy

Maider Arosteguy se défend ce mardi sur France Bleu Pays Basque, après le versement en 2022 d'une pénalité de 1,2 millions d'euros de pénalité pour un faible taux de logement social (11% au lieu des 25% prévus par la loi SRU) : "Aujourd’hui, produire un logement social est un véritable parcours du combattant à Biarritz, puisque comme l’a dit Maud Cascino qui est adjointe à l’urbanisme : “un projet, un recours.” Et donc les délais sont augmentés."

La maire de Biarritz est donc revenu sur le projet d'aménagement du plateau Aguiléra, qui prévoit, selon la dernière mouture 350 logements, dont 200 logements sociaux : "Nous savons que c’est une solution qui ne règlera pas tous les problèmes. Simplement ce sera une avancée considérable." "Nous avons la densité la plus importante du département," a repris l'élue, "un territoire contraint, plus de 50% de la ville qui n’est pas constructible. Et aujourd’hui, une allergie complète des Biarrots à une surdensification ou à construire en hauteur. Donc l’équation, elle est est extrêmement difficile, nos marges sont faibles."

Moins de logements à Aguiléra ?

Une chose est sûre, pour Maider Arosteguy : il n'y aura pas plus de 350 logements construits à Aguiléra. " À ce jour, ce n’est pas souhaitable. La concertation est faite aussi pour écouter les Biarrots, donc ça ne sert à rien si on demande aux Biarrots de s’exprimer et qu’on ne tient pas compte de leur avis. Donc ce sera plutôt moins de logements. On restera peut-être sur une partie de logements sociaux importante. Mais en tout cas, nous n’augmenteront pas le nombre de logements et peut-être qu’à la marge, nous le rapprocheront plus de 300 que de 400 ou 370."