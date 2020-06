Municipales à Nîmes : les professions de foi manquantes, "erreur lors de la mise sous pli" explique la mairie

Après avoir constaté des professions de foi manquantes pour les trois adversaires de Jean-Paul Fournier aux élections municipales, la mairie évoque ce jeudi "des étiquettes imprimées en doublon" et affirme qu'il n'y a "aucune rupture d'égalité entre les candidats".

Quelques heures après l'annonce d'un dépôt de plainte par le candidat du RN Yoann Gillet, la mairie de Nîmes s'explique dans un communiqué sur les professions de foi manquantes. Les dernières enveloppes doivent être envoyées ce jeudi 18 juin : "Hier en fin d'après-midi, en fin de mise sous pli de la propagande électorale, il a été constaté par le service des élections qu'il manquait des professions de foi pour les candidats : Vincent Bouget (environ 1.500), Yvan Lachaud (environ 1.000) et Yoann Gillet (environ 1.000)", indique ce communiqué. "Ainsi, les dernières 1.500 enveloppes incomplètes ont été mises de côté, non envoyées à la poste et les candidats ont été contactés afin de fournir les documents pour envoi aujourd'hui (jeudi 18 juin)."

La mairie de Nîmes rappelle que "les quantités livrées de professions de foi sont déclaratives" et que "la commission de propagande ne contrôle pas le nombre exact qui a été livré".

"Il est régulièrement constaté l'imprécision des chiffres. Ainsi, il s'avère que l'imprimeur de la liste Jean Paul Fournier a livré plus de documents que déclaré", note le communiqué.

Des étiquettes "en doublon lors de la mise sous pli"

L'édition des étiquettes pour envoi de la propagande doit être de 88.136. "Après contrôle hier soir, il ressort qu'un problème informatique a conduit à l'édition de 95.497 étiquettes et ainsi à la préparation d'autant d'enveloppes, souligne la municipalité. 7.361 enveloppes ont donc été envoyées en double sans qu'il soit possible, à aucun moment de déterminer qui cela concerne, la Poste ayant de plus été livrée dans la foulée de la mise sous plis. De ce fait, il a manqué de professions de foi."

"Aucune rupture d'égalité" entre les candidats

La mairie de Nîmes précise que chaque candidat a été invité à remettre les documents manquants ce jeudi pour l'envoi des dernières 1.500 enveloppes.

"Il n'y a donc aucune rupture d'égalité, d'autant moins que le délai d'envois avant le tour d'élection est largement suffisant", selon la mairie de Nîmes qui conclut que "la préfecture, qui a interrogé la ville ce matin, a validé les explications fournies par ses services".

Un dépôt de plainte du candidat RN

Mercredi 17 juin, Yoann Gillet a annoncé qu'il allait "déposer plainte contre X pour vol, mais aussi contre la mairie de Nîmes pour sa très grave défaillance alors que les documents avaient été placés sous sa responsabilité contre signature".

"Cela remet en cause très clairement la sincérité des opérations électorales et du scrutin déjà amoindri par le Covid-19", a insisté le candidat RN à la mairie de Nîmes.