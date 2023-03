Programmation pluriannuelle de l'énergie adoptée à l'Assemblée de Corse, l'opposition s'abstient

La révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) a été adoptée, ce jeudi 30 mars, par l'Assemblée de Corse. La construction de la future centrale du Ricanto est donc entérinée. Après de longs débats sur une séance qualifiée "d'historique" par la majorité, les partis Core in Fronte, Un Soffiu Novu et Avanzemu se sont abstenu. Une abstention de vote également appliquée par Josepha Giacometti Piredda, non inscrite.

ⓘ Publicité

Le Conseiller territorial en charge de l'Aménagement du territoire, Julien Paolini a présenté cette révision de la PPE en rappelant "ses deux piliers essentiels" : le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de la demande en énergie" pour mener la Corse vers l'autonomie énergétique d'ici 2050. Et d'ajouter un troisième pilier : "le volet recherche et innovation".

À lire aussi Au Conseil de l'énergie, les premiers débats sur la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie

S'en est suivi un long débat, entamé par les interrogations d'Un Soffiu Novu quant à la capacité de produire un nombre de mégawatts suffisant pour répondre à la demande. Xavier Lacombe et Jean-Michel Savelli ont également regretté "l'absence de plan B dans cette présentation".

Propositions incomplètes

Le chef de file de Core in Fronte, Paul-Félix Benedetti a quant a lui exprimé ses interrogations sur le respect des délais annoncé et ses regrets quant à l'absence d'investissement dans l'hydroélectricité, "utilisée à moins de 5% de son potentiel". Sur ce point, il estime qu'il faut enfin investir en "exigeant du gouvernement de pouvoir décider de la répartition de l'enveloppe" de 200 millions d'euros récemment allouée.

Du côté d'Avanzemu, tout en partageant certains de ces arguments, la critique repose notamment sur l'absence de concertation avec les communes dans ce type de projet. Des villes qui, selon Jean-Christophe Angelini, "voient passer les trains sans être associés" et donc "sans pouvoir profiter" des bénéfices générés.

Enfin, Josepha Giacometti Piredda, dénonce "une méthode d'approvisionnement qui change mais pas le modèle". La conseillère territoriale non-inscrite estime que les constats et le bilan sont là, mais "qu'on ne franchit pas le cap de l'opérationnalité des objectifs" sur les énergies renouvelables.