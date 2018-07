Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard, est à Laval ce vendredi pour signer le contrat Action Cœur de Ville : un programme de financement de l'Etat pour des projets de rénovation et d'attractivité du centre-ville. 222 communes vont en bénéficier. Une seule en Mayenne.

Une seule ville en effet et c'est Laval qui donc tire le gros lot. Sans doute un chèque de plusieurs millions d'euros, ça reste à préciser.

Pourtant, la ville de Mayenne s'était elle aussi portée candidate. Dossier refusé. Une déception pour Michel Angot, le maire que nous avons contacté.

Ce refus s'explique en fait facilement. Le programme gouvernemental s'adresse avant tout à des communes dites "pôles d'attractivité", de plus de 15 mille habitants. Or Mayenne rate la marche pour quelques centaines d'habitants et sa proximité avec Laval joue en sa défaveur.

Cela dit, la municipalité aura droit à d'autres financements de l'Etat pour ses projets de rénovation urbaine et de redynamisation du tissu commercial. Elle travaillera sur ce sujet avec Lassay-les-Châteaux, qui, elle aussi, a besoin d'un coup de pouce.

Plus au sud, il y a le cas de Château-Gontier. Là, ni déception, ni frustration. La ville n'était tout simplement pas candidate. Ici aussi, le centre, par endroits, aurait besoin d'être redynamisé. Pas facile nous confie le maire Philippe Henry. Des projets n'avancent pas à cause du prix de l'immobilier, à la vente ou à la location, et la collectivité n'a pas les moyens d'avancer d'importantes sommes d'argent.