Handicap : La Haute Saône département pilote pour favoriser l'immersion en entreprise

En Haute Saône, depuis quelques mois, l'ADAPEI 70 gère plus facilement les mises en situation en entreprise des personnes handicapées dont elle s'occupe. Moins de complications administratives, grâce à une convention inédite.

C'est une initiative unique en France, L'Adapei de Haute Saône facilite la vie des entreprises pouvant accueillir des personnes handicapées, en leur évitant des complications administratives, le tout pour favoriser les mises en situation en milieu professionnel.

L'association est "pilote" en quelque sorte pour la mise en situation en entreprise de handicapés.

Lorsque l'association souhaite placer un salarié handicapé dans une entreprise, c'est un véritable parcours du combattant. Les modalités administratives sont beaucoup trop lourdes pour les entreprises d’accueil. "Ça nécessite de faire valider le dossier par beaucoup de personnes comme l'inspection du travail, ça peut prendre des semaines voir des mois de démarches", explique Patrizio Iacoveli, le directeur général de l'ADAPEI de Haute-Saône, "alors que l'employeur aimerait que ce soit simple, pratique pas contraignant ni engageant pour lui dans un premier temps, ni pour le salarié."

Trop de contraintes pour embaucher les personnes handicapées

Alors désormais, l'ADAPEI peut intervenir seule, directement auprès des entreprises. Tout d'abord pour simplifier le travail de recrutement comme le confirme le directeur de l'ADAPEI de Haute-Saône. L'association va signer une convention avec l'entreprise et ça va permettre une première mise en contact entre l'entreprise et le futur salarié, comme un stage.

"Une première mise en contact sans des attentes trop engageantes pour l'entreprise comme pour le salarié" Patrizio Iacoveli, directeur général de l'ADAPEI de Haute-Saône

C'est aussi faciliter le quotidien des travailleurs handicapés. Le directeur de l'ADAPEI de Haute-Saône, Patrizio Iacoveli est en convaincu : c'est une démarche pour faire découvrir un métier et pouvoir construire un projet de vie pour le salarié. Et pour l'entreprise, rencontré un nouveau travailleur et développer un projet d'insertion. Avec cette nouvelle démarche de l'Adapei, la personne handicapée retrouve un rôle dans la société par le travail. Et non pas qu'avec une rampe d'accès adapté.

Pour l'instant, la Haute-Saône est le seul département où l'ADAPEI a cette liberté d'action. L'association gère environ 700 personnes, des travailleurs en ESAT et des salariés handicapés.