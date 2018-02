Mont-de-Marsan, France

C'est le texte qui pourrait provoquer une fronde chez les députés de la République en Marche. Le projet de loi asile et immigration, présenté ce mercredi par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, provoque la colère des associations qui viennent en aide aux migrants l et qui ont manifesté ou fait grève pour montrer leur mécontentement. Mais certains élus LREM aussi ne sont pas convaincus et trouvent le texte trop répressif.

Un projet qui va trop loin ?

Deux mesures divisent en particulier : le doublement de la durée maximale de rétention à 90 jours et celle qui prévoit de réduire à six mois les délais d'instruction de la demande d'asile. Deux points sur lesquels, Lionel Causse, député LREM des Landes, doute aussi. "Réduire de six mois, ça peut paraître court quand on veut présenter un dossier [...] Si on considère qu'on doit les renvoyer chez eux, là aussi, ça nécessite un accompagnement. Ce n'est pas uniquement en faisant de la rétention et en les mettant dans des avions, qu'on va régler le problème", explique-t-il.

Crédit photo : Thomas Padilla/ MaxPPP

Néanmoins, Lionel Causse, ne compte pas jouer les frondeurs pour l'instant et voter "non" à ce texte. "Je n'en suis pas là, ma priorité c'est de jouer mon rôle de parlementaire, on verra le moment venu. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est de le faire évoluer, je vais me battre pour ça", affirme l'élu.

La réponse à Laurent Wauquiez

Il dénonce d'ailleurs, les propos tenus par Laurent Wauquiez et révélés par l'émission Quotidien sur TMC. Le patron du groupe Les Républicains a décrit les députés de la majorité comme des "guignols... qui sont tous avec le petit doigt sur la couture". Lionel Causse se défend : "Quand on est dans une majorité et qu'on a défendu lors d'une campagne présidentielle et législative, le même programme collectivement, c'est normal qu'on vote ce même programme", mais il le reconnaît tout de même qu'avec ce texte sur l'immigration, "on est effectivement sur des choses qui vont au-delà du programme présidentiel. Donc c'est pour ça, qu'on va débattre et discuter entre nous", conclut le député.