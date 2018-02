Metz, France

Alors que le conseil des ministres se penche ce mercredi sur le projet de loi asile et immigration, les propos de Laurent Wauquiez résonnent encore. Le président du parti Les républicains assume et estime que les députés de La République en marche sont des "guignols". Ludovic Mendes, député de la deuxième circonscription de Moselle, s’en défend. Dans son parti "ce n’est pas la dictature, on l’a encore vu la semaine dernière justement au sujet de l’asile "des dublinés", on a pu s’exprimer contre le texte et on a été responsables en votant rapidement le texte pour bloquer le vide juridique" explique Ludovic Mendes.

Un projet de loi trop répressif ?

Les associations qui viennent en aide aux migrants dénoncent un projet de loi trop répressif. Le texte prévoit notamment de faciliter les reconduites à la frontières pour les déboutés du droit d’asile. Mais pour Ludovic Mendes, il n’est pas question de penser que la France envoie un signal aux migrants sur la fin de la terre d’accueil. "Ce n’est pas l’objectif, c’est justement de mieux encadrer l’asile, l’immigration et l’intégration. Pour une fois, on a une loi qui englobe les trois volets. C’est de faire en sorte qu’on n’ait plus ce qu’on a connu à Blida, à Calais ou à la Chapelle où on a des personnes qui ne peuvent pas être traitées dignement avec un ensemble de valeurs républicaines bien respectées. C’est faire en sorte qu’on ait des personnes qui soient prises en charge rapidement, avec une réponse rapide sur leur demande d’asile" répond le député en marche.

Un retour du camp de Blida à Metz ?

A Metz, près de 800 de personnes ont été évacuées du camp de Blida en novembre dernier. Le camp va-t-il rouvrir dans les semaines ou les mois qui viennent ? "On ne peut pas s’engager, par contre on essaie de tout faire avec le gouvernement. De notre côté, on a fait une demande de hausse des budgets et de hausse de places dans les hébergements d’urgence, dans les centres d’hébergements classiques, dans les familles d’accueil, cela représente 80 000 places supplémentaires. On essaie aussi qu’on ait des délais réduits de quinze à six mois et qu’on puisse faire une intégration de meilleure qualité. Donner par exemple la capacité de travailler au bout de six mois, chose qui n’existait pas jusqu’à maintenant" avance Ludovic Mendes.

"L’idée ce n’est pas seulement de les renvoyer dans leur pays, c’est aussi de les accompagner "

Le député en marche de Moselle estime que le gouvernement n’est pas plus répréhensif que les gouvernements précédents sur la question de l’immigration. "On a la même façon de fonctionner, la seule différence c’est qu’on demande aux pays qui sont censés accueillir à nouveau ces demandeurs d’asile qu’on a déboutés du droit d’asile de pouvoir les accueillir. J’ai encore vu le président de la République lundi soir, l’idée ce n’est pas seulement de les renvoyer dans leur pays, c’est aussi de les accompagner. Par exemple avec l’aide au développement, c’est de faire en sorte qu’on les accompagne sur leur territoire avec un projet économique, un projet culturel, un projet de formation, un projet éducatif, chose que nous n’avions pas jusqu’à maintenant" dit Ludovic Mendes.

Du changement pour Metz après la visite du député en Albanie ?

Ludovic Mendes s’est rendu en Albanie en décembre dernier avec Dominique Gros, le maire de Metz et Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur pour lutter contre l’immigration irrégulière. Deux mois après, "on a des statistiques qui montrent que l’Albanie a joué le jeu parce qu’elle a bloqué à sa frontière des personnes qui voulaient quitter son territoire et qui n’avaient pas les moyens de prouver qu’elles venaient faire du tourisme. On a quatre policiers d’Albanie qui accompagnent les policiers français. Ils sont deux sur Paris, un à Metz et un autre à Lyon qui sont les deux villes les plus touchées et derrière on essaie d’avoir une coopération renforcée avec l’Albanie pour lui permettre d’intégrer les process d’intégration européen, de discuter d’intégration économique, de faire en sorte qu’il y ait un développement de l’éducation, de la formation et de permettre aux albanais de rester sur leur territoire et de se développer" précise Ludovic Mendes.