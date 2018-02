Lesquin, France

C'est un texte qui fait déjà polémique : le projet de loi sur l'asile et l'immigration sera présenté mercredi en conseil des ministres. D'un côté, il fait des propositions pour une meilleure intégration des réfugiés, par exemple leur permettre de travailler de façon légale avant d'avoir obtenu officiellement l'asile. De l'autre, il cherche à rendre plus efficaces les procédures d'expulsions et de reconduites à la frontière des migrants qui ne sont pas admis sur le territoire français.

Clé de voûte du projet de loi : la rétention

Parmi les mesures-phares proposées par le texte : doubler le temps maximum de rétention. Les étrangers en situation irrégulière sont "retenus", c'est à dire enfermés dans des centres de rétention. Il y en a deux dans la région : un à Coquelles, près de Calais, et un à Lesquin, au Sud de Lille.

Un député nordiste au centre de rétention

Le député nordiste de la France insoumise Ugo Bernalicis a passé deux heures, ce lundi après-midi, à visiter le centre de rétention administrative de Lesquin. France Bleu Nord a pu l'accompagner.

Il y a ici 86 places, 70 pour des hommes, 16 pour des femmes. Tous sont des étrangers en situation irrégulière, interpellés et conduits ici pour être ensuite expulsés de France. Pendant leur rétention, ils ont accès à une assistance juridique, pour contester la situation devant le tribunal administratif. Mais les deux-tiers d'entre eux sont reconduits à la frontière, expulsés vers leur pays d'origine, ou vers le pays par lequel ils sont entrés en Europe. Patricio Martin, directeur zonal de la Police aux frontières (PAF), rappelle que "c'est la seule finalité des centres de rétention. C'est le point final, si on réussit à les éloigner".

Le député Ugo Bernalicis avec un Tunisien "retenu", qui sera expulsé dans quelques jours © Radio France -

Doubler le temps maximum de rétention

En moyenne, le séjour au centre de rétention de Lesquin dure huit jours, au maximum cela peut aller jusqu'à 45 jours. Le gouvernement envisage de doubler cette durée, pour avoir plus de temps pour récupérer les papiers nécessaires auprès des pays d'origine, et donc expulser plus facilement, et plus massivement.

Je ne veux pas rentrer en Tunisie, je suis chez moi ici !

Mohamed-Ali est Tunisien, il est en France depuis 14 ans, il dit avoir toujours travaillé, mais sans jamais régulariser sa situation. Il vient de passer trois ans en prison, et à sa sortie, il a directement été conduit au centre de rétention de Lesquin, et sera sans doute expulsé dans les jours qui viennent.Lorsqu'il croise le député de la France insoumise, il saisit l'occasion : "je ne veux pas rentrer en Tunisie, je suis chez moi ici !", lance-t-il. "J'ai vécu en France, j'ai partagé tout avec les Français". Il souligne également l'inutilité, selon lui, de cette expulsion : "même si on me ramène en avion en Tunisie, je connais le chemin ! Je reviens dans 24 heures".

