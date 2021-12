Projet de loi du pass vaccinal : Denis Sommer, député LREM du Doubs, menacé de mort

L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal fait monter la pression sur les députés. Dans un télégramme adressé aux préfets et consulté par l'AFP, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande de "systématiser l'intégration des domiciles et permanences des élus dans les patrouilles de police et gendarmerie". Selon le courrier, le débat parlementaire relatif à ce nouveau projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal est "susceptible de susciter des menaces voire des passages à l'acte contre les élus". Le député LREM de la 3e circonscription du Doubs, Denis Sommer dit avoir reçu des menaces de mort.

Denis Sommer porte plainte et votera pour le pass vaccinal

"Une nouvelle fois, j'ai reçu comme d'autres collègues des menaces de mort. Bien sûr, je porte plainte. Aucune menace n'est et sera de nature à m'empêcher de faire mon travail" écrit-il dans un post sur Facebook, précisant porter plainte. Il poursuit : "lundi 3 janvier, je serai à l'Assemblée Nationale et je voterai pour la mise en place du Pass Vaccinal".

Ces menaces ne sont pas isolées. Selon l'AFP, le garage personnel du député LREM de l'Oise Pascal Bois, à Chambly, a été endommagé et des inscriptions hostiles possiblement liées au pass vaccinal, taguées sur un mur. Dans l'Isère, trois députés LREM ont reçu des menaces de mort au mois de novembre.