Pass sanitaire : beaucoup d'interrogations sur le projet de loi pour les parlementaires de la Loire

Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et les nouvelles mesures vaccinales suscite bien des interrogations chez les parlementaires. Le texte est présenté lundi 19 juillet en conseil des ministres. Il sera ensuite examiné à l'Assemblée nationale à partir de mercredi après-midi, puis au Sénat en fin de semaine.

Revoir les sanctions, le périmètre, le calendrier ?

Les députés de la Loire s'attendent à de longs débats, entre les questionnements sur les sanctions et surtout sur les délais d'application des nouvelles mesures sanitaires. Le député Génération.s de la Loire, Régis Juanico juge les sanctions prévues disproportionnées : "aller jusqu'au licenciement et à retirer tout simplement la possibilité d'exercer sa profession si jamais au 15 septembre les personnels de santé n'étaient pas vaccinés, et aller jusqu'à 45.000 euros d'amende et jusqu'à un an d'emprisonnement pour les restaurateurs ou les patrons de bars qui ne respecteraient pas la réglementation, ça me paraît très excessif".

Régis Juanico se demande également comment les bars, cafés, cinémas vont contrôler le pass sanitaire. Pour soulager les professionnels, Julien Borowczyk estime qu'il faut revoir le périmètre d'application du pass. "J'ai un amendement là-dessus où je demande à ce que le pass sanitaire ne soit pas instauré sur les lieux de plein air, c'est-à-dire pour les terrasses ou pour les festivals hors jauge de 1.000 personnes", indique le parlementaire LREM. Son collègue de la majorité, Jean-Michel Mis, espère lui que le calendrier va évoluer, dans la lignée du report à fin août du pass sanitaire pour les 12-17 ans, car "les gens ont traversé psychologiquement une période très difficile", dit-il, "et je pense qu'il faut montrer qu'on peut être bienveillant, pour ne pas créer non plus un climat de révolte". Le député stéphanois ne verrait aucun mal à reporter l'application de certaines mesures à la mi-septembre.

La crainte d'une révolte

Aménager le calendrier ou les sanctions, le débat n'est pas là selon la députée LREM du Gier Valeria Faure-Muntian. Elle sait déjà qu'elle votera contre le projet de loi, car elle a toujours été opposée au principe même de pass sanitaire. Elle y voit "une restriction de l'accès aux services du quotidien, comme les transports ou les hypermarchés", et estime qu'il faut "faire confiance à nos concitoyens", et donc "les laisser se déterminer, plutôt que de diviser la population, qui est déjà fatiguée par ce virus et la façon dont on vit depuis 18 mois".

Ce temps pour choisir de se faire vacciner ou non a largement été donné d'après Nathalie Sarles. "Ça fait des mois qu'on fait de la pédagogie, parce que c'était normal de commencer par ça", rappelle la députée LREM du Roannais. Elle se souvient qu'il y a un peu plus d'un mois, les centres de vaccination de sa circonscription l'ont appelée pour dire qu'ils attendaient les patients. "Il y avait tellement de plages horaires vides qu'ils étaient désespérés; on fait une annonce choc, avec une annonce de sanction, ça marche, et ce n'est pas de gaieté de coeur qu'on le fait, mais notre responsabilité est de protéger les populations, et cette protection, c'est une protection collective", poursuit la députée roannaise.

S'assurer de la constitutionnalité des mesures

Les débats promettent donc d'être longs mercredi à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sera examiné au Sénat dans la foulée, jeudi et vendredi. Et avant-même le début des discussions, les groups LR et centriste ont annoncé qu'ils allaient saisir le Conseil constitutionnel une fois le texte adopté, pour "trouver le meilleur équilibre" entre la lutte contre le Covid-19 et les libertés publiques. Une démarche on ne peut plus nécessaire selon Bernard Bonne, sénateur LR de la Loire : "je crois qu'il faut toujours être certain que les restrictions qui sont proposées correspondent bien aux lois constitutionnelles et qu'on ne soit pas en dehors de la légalité".