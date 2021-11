Projet de loi sur la justice : "une brèche" dans le secret professionnel dénonce le bâtonnier de Metz

Les avocats du barreau de Metz se donnent rendez-vous à 13h30, ce mardi 16 novembre, devant le Palais de Justice de Metz. Un rassemblement symbolique pour marquer leur opposition ferme aux dispositions du projet de loi dit "confiance dans la justice" concernant l'encadrement de leur secret professionnel.

Une brèche dangereuse

"Le secret professionnel est un et indivisible" rappelle maître Antoine Fittante, le bâtonnier du barreau messin, "or les sénateurs ont introduit une exception en matière de conseil qui dit que le secret professionnel n'est pas opposable dans certaines circonstances, notamment dans le domaine financier, comme la fraude fiscale, la corruption etc." Un ajout d'autant plus incompréhensible pour l'avocat que l'intention de départ dans cette loi était de conforter ce secret professionnel en l'introduisant dans le code de procédure pénale.

"On effrite cette pierre angulaire qu'est le secret professionnel"

Maître Fittante y voit une brèche dangereuse pour l'avenir. "On nous dit aujourd'hui, exception pour ce type d'infractions. Mais demain, ce sera en droit pénal économique, en droit pénal de l'environnement. Nous parlons de liberté fondamentale." Pire encore, s'alarme l'avocat : le deuxième alinéa du texte vise toutes les infractions. "Lorsque l'avocat est instrumentalisé. Un exemple très simple : vous commettez une infraction au code de la route, vous appelez votre avocat qui vous donne des conseils. Si on applique ce deuxième alinéa, le secret ne sera pas opposable." Un magistrat pourrait alors lancer une perquisition dans les bureaux de l’avocat, sans la présence aujourd'hui obligatoire du bâtonnier.

Le secret professionnel n'est pas la pour défendre l'avocat. C'est le bien de la démocratie

Le Conseil national des barreaux (CNB), qui représente les 70.000 avocats français, a voté lundi soir en faveur de la suppression totale de l'article concerné. "Nous espérons qu'Eric Dupont-Moretti va évoluer" dit Antoine Fittante, "l'avocat qu'il a été ne peut pas oublier l'importance du secret professionnel et je suis intimement convaincu qu'il se passera quelque chose, dans un sens ou dans l'autre."