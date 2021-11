Sans surprise, les députés et les sénateurs ne sont pas parvenus à trouver un accord sur la date de fin du pass sanitaire, ce mardi 2 novembre. Les députés et le gouvernement souhaiteraient mettre fin au QR code le 31 juillet, tandis que les sénateurs préfèreraient le 28 février.

Prolongation du pass sanitaire : députés et sénateurs ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente

La date de fin du pass sanitaire cristallise les tensions entre les députés et les sénateurs. Réunis en Commission mixte paritaire ce mardi 2 novembre, les parlementaires ne sont pas parvenus à trouver un accord. Les députés sont favorables à la proposition du gouvernement de prolonger la possibilité de recourir au QR code jusqu'au 31 juillet 2022. Les sénateurs de leur côté ont voté contre et proposent plutôt de ramener la date d'échéance au 28 février. Cet échec ouvre la voie à un nouvel examen du texte. Aucun terrain d'entente n'a pu être trouvé car députés et sénateurs campent sur leurs positions.

Le bras de fer continue entre le Sénat et le gouvernement au sujet du pass sanitaire. Les parlementaires vont de nouveau devoir examiner le projet de loi "Vigilance sanitaire". Faute d'accord entre députés et sénateurs, le texte sera à nouveau examiné ce mardi après-midi en Commission des lois, puis mercredi à l'Assemblée nationale et jeudi au Sénat, avant un ultime vote vendredi au Palais Bourbon.