Prolongation du pass sanitaire : Ian Boucard, député Les Républicains du Territoire de Belfort, votera contre

Le pass sanitaire sera-t-il prolongé jusqu'au 31 juillet? L'Assemblée nationale a deux jours pour le décider. Elle doit débattre du projet de loi "vigilance sanitaire" voulue par le gouvernement, en prévision d'une reprise épidémique du Covid-19. Ian Boucard, député Les Républicains du Territoire de Belfort, était l'invité de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard. Il participera aux débats ces deux prochains jours.

France Bleu Belfort Montbéliard : Est-ce-que vous allez voter pour ou contre cette prolongation du pass?

Ian Boucard : Dans l'état actuel des choses, je vais voter contre parce que je ne suis pas favorable à ce que ça soit prolongé jusqu'au 15 juillet. Moi, je suis favorable à ce qu'il soit prolongé pendant une durée respectable pour qu'on puisse y voir clair. On a mis des clauses de revoyure à trois, quatre, cinq mois, donc a minima, jusqu'après les vacances de Noël ou au plus tard courant février. Aujourd'hui, on voit que le pass sanitaire a permis de réduire l'épidémie. On a une épidémie qui est quand même en baisse continue.

Il s'agit aussi de préserver la tenue dans de bonnes conditions de la campagne présidentielle qui aura lieu en avril. Le gouvernement veut conserver cet outil dans sa main. Ce n'est pas possible pour vous?

S'il y avait une reprise épidémique particulière au printemps prochain, le gouvernement pourrait tout à fait réunir le Parlement et adopter une loi l'état d'urgence sanitaire. Il n'y a pas de raison de vouloir aujourd'hui le prolonger sur neuf mois comme gouvernement.

Alors pour vous, ce n'est pas une posture politique?

Vous savez, moi j'ai voté le pas sanitaire. Ce n'est pas du tout une posture politique. Moi, je suis un défenseur depuis le début de la campagne de vaccination. Aujourd'hui, si la situation s'est bien améliorée, c'est parce que plus de 51 millions de Français sont vaccinés, plus de 90 % de la population de plus de 12 ans. Donc, il faut avoir encore ce travail de pédagogie pour aider ceux qui n'ont pas encore ce choix pour montrer qu'effectivement, le vaccin permet d'être beaucoup moins en réanimation. Mais le prolonger jusqu'au 31 juillet est très long. Et puis, si on prend l'avis du conseil scientifique qui propose lui aussi de prolonger le pass sanitaire, il rappelle quand même qu'il doit rester un outil temporaire et proportionné si la situation sanitaire est justifiée.

Tous les samedis, les opposants sanitaires dénoncent une atteinte aux libertés. Ils manifestent un peu partout. Mais est ce qu'il y a d'autres alternatives?

Je souhaite son aménagement sur un certain nombre de dispositions. Je ne souhaite pas sa suppression. Je défendrai notamment tout à l'heure qu'il ne soit plus appliqué aux mineurs de plus de 12 ans dans le cadre de leur vie associative. Que des mineurs soient privés de sport, de musique... Cela pose un problème. Je pense que le gouvernement a tout intérêt à écouter l'opposition.