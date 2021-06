Propagande électorale à la poubelle en Mayenne : le distributeur bientôt convoqué au ministère de l'Intérieur

La société Adrexo sera convoquée pour "avoir mal distribué une partie de la propagande électorale" a indiqué ce mercredi le ministre de l'Intérieur. Début juin, plusieurs centaines d'enveloppes, destinées aux électrices et électeurs du canton de Loiron, avaient été découvertes dans une poubelle.

Début juin, plusieurs centaines d'enveloppes de propagande pour les élections départementales, destinées aux électrices et électeurs du canton de Loiron, avaient été découvertes dans une poubelle de recyclage à Laval.

Le ministre chargé de l'organisation des élections a rappelé que "depuis 2005 ce sont des sociétés privées qui distribuent la propagande électorale". Ce marché public de la distribution de la propagande électorale a été remporté l'année dernière par la société La Poste et la société Adrexo. "J'ai demandé au secrétaire général de remettre en cause le marché public à la fin de la distribution des départementales et des régionales", a conclu Gérald Darmanin.