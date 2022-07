Propos de Caroline Cayeux : des membres de la majorité remettent en cause son maintien au sein du gouvernement

Caroline Cayeux assure "regretter" ses propos "stupides" de 2013 critiquant l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Dans une interview au Parisien/Aujourd'hui en France jeudi, la nouvelle ministre des Collectivités territoriales tente un mea culpa. Mais selon les informations de franceinfo, des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître, remettant en cause son maintien au sein du gouvernement.

Caroline Cayeux et son équipe ont appris l'existence de cette tribune jeudi matin. Le texte doit sortir en fin de semaine. Il est signé par une dizaine de parlementaires et des anciens ministres. D'après un conseiller de premier plan, Matignon est au courant et a même relu l'interview donné au Parisien/Aujourd'hui en France avant de la valider. Il assure à franceinfo qu'une dizaine de ministres actuels sont scandalisés, en coulisse, par l'affaire Caroline Cayeux et soutiennent cette tribune.

Invitée de France Inter, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire, a estimé qu'après les paroles, "il faudra passer aux actes". "En tant que ministre chargé des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux a beaucoup de leviers pour soutenir la cause", a souligné Marlène Schiappa. "Si elle souhaite le faire, elle peut soutenir l'ouverture de centres LGBT+ partout dans le pays, elle peut soutenir des 'pride' [marche des Fiertés], elle peut soutenir les maires qui ont envie s'engager pour créer des délégations sur les droits LGBT+", a-t-elle énuméré. "Ce n'est pas à moi de dire si j'accepte ces excuses, je pense que c'est aux personnes concernées de dire si elles les acceptent", a aussi affirmé Marlène Schiappa, pour qui propos de Caroline Cayeux étaient "bien évidemment" très blessants.

Plusieurs associations anti-homophobie ont porté plainte contre la ministre

La ministre des Collectivités territoriales a envoyé en parallèle une lettre d'excuses à plusieurs associations de lutte contre l'homophobie. Certaines de ces dernières ont annoncé avoir porté plainte contre Caroline Cayeux. D'après ce même conseiller, cette lettre a été relue par le cabinet d'Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée auprès de la Première également ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Mardi, Public Sénat a demandé à Caroline Cayeux si elle maintenait ses déclarations de 2013 "sur le mariage pour tous et l'adoption pour les couples de même sexe, qualifiées de réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature". La ministre a d'abord dit : "Je maintiens évidemment mes propos. Mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais". Et d'ajouter : "Je dois vous dire quand même j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrariée".

Des propos "extrêmement blessants", a jugé le ministre des Transports Clément Beaune sur LCI. "Je fais partie de ces gens-là", a-t-il déclaré.