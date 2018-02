"Alain Juppé ? Une personnalité éminemment respectable" mais qui a "totalement cramé la caisse" "A Bordeaux, il a fait des miracles, Bordeaux est génial, c'est très bien géré, mais il a fait exploser les impôts, exploser la dépense publique et exploser l'endettement. Moi, ma conviction c'est que quand vous faites ça, vous n'avez à l'arrivée plus aucune forme de crédit". Dans la deuxième salve d'enregistrements, des propos tenus par Laurent Wauquiez et révélés par Quotidien, le maire de Bordeaux est à son tour violemment attaqué. Alain Juppé "en vacances à l'étranger" comme l'a confié la mairie de Bordeaux, ne s'est pas encore exprimé. Virginie Calmels sa première adjointe et vice-présidente Les Républicains n'est pas joignable. C'est Nicolas Florian, adjoint aux finances, qui a pris la parole ce mardi matin depuis l'hôtel de ville de Bordeaux.

"Cramer les caisses de la ville ? C'est quoi cette terminologie ? On ne brûle pas les billets à Bordeaux"

Nicolas Florian a été "choqué", d'autant que "porter un jugement sur les finances de la mairie de Bordeaux sans en connaître les tenants et les aboutissants, c'est fort de café". Il ajoute par ailleurs que "c'est faux". "Cramer les caisses de la ville ? C'est quoi cette terminologie ? On ne brûle pas les billets à Bordeaux. On investit. Je dois dire que je suis un peu meurtri par cette déclaration à l'emporte-pièce".

A-t-il eu Virginie Calmels ? "Non mais ce n'est pas elle mais Laurent Wauquiez qui a tenu ces propos". Alain Juppé n'étant pas à Bordeaux, il était donc de son devoir, en tant qu'adjoint aux finances, de s'exprimer et de rétablir des vérités.

"Vu les responsabilités auxquelles il aspire, ce n'est pas de son niveau"

Au-delà du fond, "qu'un président de parti passe plus de temps à taper sur ses amis, cela pose question !" ajoute Nicolas Florian. "Vu les responsabilités qu'il occupe et celles auxquelles il aspire, ce n'est pas de son niveau. Il faudrait qu'il prenne plus de hauteur"

Nicolas Florian "Il doit régler des petits comptes politiques..." Copier

Nicolas Florian a confirmé qu'il ne ne briguerait pas la présidence LR en Gironde. Il n'a pas l'intention de quitter le parti non plus mais s'engage au sein de LR aux côtés de Valérie Pécresse.