Propos de Zemmour sur Vichy : "Gardons-nous de manipuler l'histoire", répond Emmanuel Macron sur France Bleu

Interrogé sur France Bleu Pays d'Auvergne sur son déplacement à Vichy (Allier), Emmanuel Macron a répondu en substance aux polémiques lancées par le candidat d'extrême droite à la présidentielle, Éric Zemmour, sur le rôle du régime du même nom pendant la Seconde Guerre mondiale. Le polémiste a notamment affirmé que le maréchal Pétain, chef du régime de Vichy, avait "sauvé" les Juifs français. En décembre 2020, le parquet avait requis 10.000 euros d'amende à son encontre pour contestation de crime contre l'humanité.

"Gardons-nous de la [l'histoire] manipuler, de l'agiter de la revoir. Mais honorons celles et ceux qui se sont battus pour que nous puissions être un peuple libre. Et saluons le courage de ces 80 parlementaires, qui, à Vichy, se sont opposés à ce qui était l'esprit de défaite, et ont dit non", a déclaré le chef de l'État.

"Cette histoire nous l'avons vécue, elle est écrite par les historiennes et les historiens et c'est une bonne chose de s'y tenir", a ajouté le président. "Je pense que l'histoire, nous gagnons à la respecter, à l'apprendre, permettre aux historiennes et historiens sur la base de traces et de documents, de construire une vérité historiographique".