Paris, France

Dans cette vidéo datant de janvier et publiée par le Journal du dimanche, le meilleur ennemi de la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'en prend violemment à M. Julliard, homosexuel déclaré, qui vient de démissionner de ses fonctions de premier adjoint. "Comme il était un peu de la jaquette, il a rencontré (l'ancien maire de Paris, Bertrand) Delanoë, ils ont fait leur folie ensemble et paf, il est premier adjoint. Et avec Anne Hidalgo, il est super parce qu'en même temps il lui a amené tous les homos de la terre. C'est à dire que toute la ville maintenant est gouvernée par des homos", a déclaré M. Campion, 78 ans, lors de cette réunion qui a eu lieu, selon le JDD, le 27 janvier à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

Je m'en excuse si mes propos ont blessé des gens, Marcel Campion

Contacté par France Bleu Paris, le "roi des forains" dit "s'excuser" si ses propos ont "blessé des gens" mais rejette toute accusation d'homophobie : "Je ne suis pas homophobe ! Vous vous rendez compte que je suis ami avec Michou depuis 50 ans. J'ai été l'ami d'Yves Mourouzi pendant 25 ans. Si j'étais homophobe ça se saurait !". Marcel Campion explique appartenir à une "ancienne génération" qui "disait le mot pédé, et je crois bien que c'est un truc qu'il ne faut plus dire".

Certaines injures, par celui qui les prononce, deviennent des décorations... Mais l’homophobie doit être combattue sans relâche, parce qu’elle opprime, stigmatise et tue chaque jour. Ces propos abjects ainsi que leur auteur seront poursuivis en justice. — Bruno Julliard (@BrunoJulliard) September 23, 2018

Bruno Julliard a annoncé sur Twitter que ces "propos abjects ainsi que leur auteur seront poursuivis en justice". Plusieurs responsables politiques ont condamné les propos de M. Campion. La maire de Paris a relayé un tweet de son nouveau premier adjoint Emmanuel Grégoire dénonçant des "délires paranoïaques et homophobes".

Un élu parisien demande l'annulation du marché de noël aux Tuileries

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, s'est dit "atterré" et aussi "très troublé par les justifications" du député LREM, Joachim Son-Forget, qui a évoqué une simple "maladresse". Sur France Bleu Paris, Ian Brossat, l'adjoint (PCF) à la maire de Paris chargé du logement vfa plus loin et demande que le gouvernement "revienne sur sa décision d'installer le marché de noël" de Marcel Campion aux Tuileries, estimant que "Paris est une ville qui ne peut pas accepter cette homophobie crasse".