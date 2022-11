Propos jugés racistes à l'Assemblée : "j'aurais pu le dire aussi" dit la députée RN de la Drôme

La députée RN de Montélimar était l'invitée de France Bleu Drôme Ardèche ce lundi matin après l'élection de Jordan Bardella à la tête du parti. Lisette Pollet pense que celui qu'elle appelle par son prénom sera un "excellent président" pour le Rassemblement national, il "incarne le renouveau" et saura "s'inscrire dans la continuité avec sa touche personnelle". A l'occasion de cette interview, elle s'est aussi exprimée sur la polémique liée aux propos tenus par un député RN à l'Assemblée nationale.

ⓘ Publicité

Votre collègue, le député Grégoire De Fournas, exclu quinze jours de l'Assemblée nationale après avoir lâché en séance "qu'il(s) retourne(nt) en Afrique", vous approuvez la sanction ou pas ?

Lisette Pollet : Pas du tout. Elle est disproportionnée parce que, en fait, il a été sanctionné pas pour avoir dit ça mais pour avoir causé un tumulte au sein de l'Assemblée nationale qui a été perturbée.

Pour autant, ces propos sont-ils acceptables ?

Lisette Pollet : Alors moi, je vais être franche : j'aurais pu le dire parce qu'il parlait des bateaux. C'est vrai qu'actuellement il y a un appel d'air. Est-ce qu'on cautionne ? Pour moi, franchement, c'est de l'esclavage moderne parce qu'on fait venir des gens, on leur fait prendre des risques, ils risquent leur vie, il y en a qui sont morts. On occulte les passeurs, les gens qui trafiquent, c'est du trafic d'êtres humains. On n'est plus en capacité d'accueillir, malheureusement, tout le monde. Moi, j'aurais pu le dire, oui. Il parlait du bateau, il ne ciblait pas notre collègue Carlos [Carlos Martens Bilongo, le député LFI qui s'exprimait au micro sur les migrants].

C'est votre interprétation en tout cas...

Lisette Pollet : J'étais à côté de lui [Grégoire de Fournas] ce jour-là. J'ai été moi aussi surprise parce que j'étais sur mon ordinateur en train de regarder quelque chose. Et du coup, on s'est retourné car on ne comprenait pas ce qui se passait. Pour vous dire qu'il [le député LFI] n'était pas ciblé. Il l'a compris aussi car il était prêt à reprendre sa question au gouvernement. Donc je pense que, malheureusement, il a été instrumentalisé.

À réécouter Lisette Pollet, députée RN de la Drôme

Lisette Pollet a précisé lors de cette interview qu'elle venait de trouver son local sur Montélimar, "non sans difficulté". Elle doit récupérer les clés de sa permanence mi-novembre. Et dit qu'elle partagera son temps, "50% sur Paris, 50% sur la circonscription".