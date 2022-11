Assemblée nationale : le député LFI du Bas-Rhin dénonce "un racisme immonde" après les propos d'un élu RN

"Qu'il(s) retourne(nt) en Afrique !" Les propos du député Rassemblement National de Gironde Grégoire de Fournas à l'Assemblée Nationale, au cours d'une prise de parole de son collègue LFI du Val d'Oise Carlos Martens Bilongo indignent l'élu LFI du Bas-Rhin Emmanuel Fernandes.

ⓘ Publicité

Nous demandons l'exclusion de ce de ce député qui n'a rien à faire dans l'hémicycle" - Emmanuel Fernandes, député LFI du Bas-Rhin

"On est encore choqués d'entendre une insulte de la sorte dans cette assemblée, devant la représentation nationale. Ça montre que la bête immonde, avec ses 89 députés du Rassemblement national, est présente au sein de cet hémicycle. Celles et ceux qui pensent pouvoir jouer avec le feu, qui pensent pouvoir nous renvoyer, nous, la France insoumise dos à dos avec l'extrême droite, cela provoque l'accélération de leur dédiabolisation et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des propos aussi abjects et ce racisme absolument immonde en plein hémicycle. Le racisme est un délit, ce n'est pas une opinion. Nous demandons l'exclusion de ce de ce député qui n'a rien à faire dans l'hémicycle", s'insurge l'élu du Bas-Rhin. Il se trouvait juste derrière son collègue de La France insoumise au moment de l'incident.

La possibilité d'une sanction

"J'ai répondu 'qu'ils retournent en Afrique' et cette phrase a été détournée. Les députés insoumis ont compris que je parlais du député lui-même ce qui était faux", assure ce jeudi Grégoire de Fournas, député RN de la 5e circonscription de Gironde. "Je n'ai pas d'excuse à prononcer vis-à-vis de ce député", ajoute-t-il, fustigeant une "manipulation dégueulasse".

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet annonce la tenue d'un bureau ce vendredi à 14h30 pour décider "d'une éventuelle sanction" envers le député du Rassemblement national.