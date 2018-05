Les suites de l'affaire du conseiller municipal de Toulouse et ses propos sur les Arabes à Toulouse ne se sont pas faites attendre.

Jean-Luc Moudenc a pris sa décision, après avoir reçu la "traduction assermentée" des propos d'Aviv Zonabend sur une radio israélienne , le maire de Toulouse lui donne 24h pour démissionner.

"Ces paroles sont en violation profonde avec l'esprit de tolérance et de respect qui constitue la boussole de mon engagement et de celui de toute mon équipe dans sa diversité. Et, même si elles sont en rupture avec les positions qu'a toujours exprimées notre collègue jusqu'ici, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été effectivement prononcées, qui plus est dans le cadre où Aviv Zonabend était présenté comme élu municipal de notre ville." communiqué de Jean-Luc Moudenc