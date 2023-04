Proposition de loi sur le "bien-vieillir" : la députée toulousaine Monique Iborra claque la porte

C'est un sujet qu'elle connait bien et qui la touche. En 2018, Monique Iborra était co-rapporteure de la mission sur

les EHPAD. Aujourd'hui, la députée Renaissance de l'ouest toulousain, membre de la commission des affaires sociales, dénonce à l'AFP le manque d'ambition de la proposition de loi de la majorité sur le bien vieillir. Elle n'en sera pas la rapporteure et surtout, elle qui a toujours suivi la majorité présidentielle, prévient qu'elle ne la votera pas.

L'ancienne socialiste, jusque là parfaitement fidèle à la Macronie et ne se dérobant jamais pour défendre la politique du gouvernement, explique qu'elle souhaitait que le texte soit plus étoffé et qu'advienne ensuite une grande loi sur le grand âge, qui n'est plus d'actualité. Elle a demandé, en vain, au ministre des solidarités Jean-Christophe Combe une réforme sur le reste à charge, ce que les familles doivent payer quand elles placent leurs proches en Ehpad ainsi que l'instauration d'un quota minimum de personnels dans ces établissements.

Dans un tweet mardi, son collègue Insoumis de Haute-Garonne Hadrien Clouet ne manque pas de relever ce qu'il se passe. "Monique Iborra a disparu de l'hémicycle au moment d'examiner le texte soi-disant "bien vieillir" dont elle était co-raporteure avant de démissionner".

Après six mois de concertation, le Conseil national de la refondation sur le bien vieillir a rendu le 4 avril ses conclusions, mardi 4 avril, à Paris. Le ministre des solidarités avait promis dans la foulée une réforme du grand âge. Il faut dire que les maisons de retraite comme l'aide à domicile ne parviennent pas à recruter. Le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans devrait doubler dans les vingt prochaines années.