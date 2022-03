Journée des droits des femmes : que proposent les candidats à la présidentielle ?

Cette année, la journée internationale du droits des femmes se déroule en pleine campagne présidentielle. L'occasion de faire le point sur les propositions des candidats à la présidentielle. Lundi soir, sur LCI, trois grands sujets ont été abordés concernant les femmes : la lutte contre les violences intrafamiliales, leur égalité avec les hommes et l'accès à la contraception.

L'an dernier, 113 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Pour lutter contre ces féminicides, Emmanuel Macron propose de doubler le nombre d'enquêteurs en charge de ces affaires. Le candidat de la LREM veut aussi créer un fichier des auteurs de violences conjugales. Pas besoin de ce nouvel instrument pour Marine Le Pen qui envisage d'enrichir le fichier des délinquants sexuels avec le nom des harceleurs de rue. Priorité à la libération de la parole pour Yannick Jadot. L'écologiste souhaite généraliser la possibilité pour les victimes de viols de porter plainte depuis un hôpital.

S'attaquer au cyberharcèlement

Les violences faites aux femmes : une priorité budgétaire pour Anne Hidalgo. La candidate socialiste y consacrerait un milliard d'euros supplémentaire, si elle parvenait à l'Elysée. Il s'agirait de mieux financer les lieux d'accueil des victimes et mettre à leur disposition des assistantes sociales lors des dépôts de plainte dans les commissariats. Jean-Luc Mélenchon souhaite lui s'attaquer particulièrement au cyberharcèlement et créer une police spécialisée dans la traque sur les réseaux sociaux. Il prône aussi une meilleure éducation des garçons.

Réduire les écarts de salaire

Deuxième volet des mesures en faveur des femmes : celle pour une meilleure égalité avec les hommes. Actuellement seules deux femmes dirigent une entreprise du CAC 40 et l'écart de rémunération entre salariés et salariées se monte à 19% à poste et compétences équivalents. Alors pour Fabien Roussel du PC, il faut changer la direction des entreprises qui n'appliquent pas le principe d'égalité. Le candidat communiste propose d'y nommer des administrateurs judiciaires en lieu et place des dirigeants.

Son concurrent de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon propose une prime de 10% aux femmes salariées discriminées au travail, prime payée par les employeurs. Quant à Yannick Jadot, il veut inverser la charge de la preuve sur ce sujet, à savoir qu'il reviendrait aux entreprises de justifier d'une éventualité d'inégalité de traitement. Valérie Pécresse propose elle d'interdire le voile pour les petites filles.

Contraception gratuite

Enfin, concernant la contraception, la candidate du RN veut qu'elle soit gratuite pour toutes les femmes et non seulement pour celles de moins de 25 ans, comme l'a souhaité le gouvernement. La candidate des LR, Valérie Pécresse veut développer la distribution gratuite de protections périodiques aux étudiantes et abaisser leur taxes à 2,5%, les considérant comme des produits de première nécessité.